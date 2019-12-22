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برلمان

أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
أسامة هيكل يودع زملاءه
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة صباح الأحد، بعد أنباء تولية مسؤولية وزارة الإعلام في حكومة المهندس مصطفي مدبولي والمقرر أن يتم عمل تعديل وزاري بها يشمل عدد من 8 ـــ 10 وزارات.

جاء ذلك في الوقت الذي قام هيكل بالتأكيد لزملائه علي أنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما تقدم الأعضاء بالمباركة له، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، فيما قام الأعضاء بأخذ صورة تذكارية مع هيكل بصحبة جميع أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع الأخير لهيكل، الموافقة علي التقرير التكميلي، علي مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة وذلك لمراجعته.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
أسامة هيكل يودع زملاءه النواب بعد توليه مسؤولية وزارة الإعلام.. صور
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