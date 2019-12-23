التجمعات الجديدة أول خطوات التوطين بمركزي الحسنة ونخل.. وتنفيذ عدد من القرى المركزية على ترعة الشيخ جابر بسيناء

تنفيذ عدد من القرى المركزية والفرعية على مسار ترعة الشيخ جابر بسيناء





حفر الهرابات لتخزين مياه الأمطار والسيول وإعادة استخدامها في الشرب والري





مشروع تدريب وتأهيل المرأة السيناوية على أعمال الخياطة والتطريز





تعتمد التنمية الزراعية حاليا في محافظة شمال سيناء، على استخدام مصادر المياه المحلية المتاحة سواء من "آبار وأمطار وسيول" في تنفيذ سياسة التوطين في عدة مناطق بسيناء حيث تمتلك المحافظة مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة معظمها فى منطقة وسط وشمال المحافظة.





وبدأت محافظة شمال سيناء، أول خطوات التوطين فى التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء مركزي الحسنة ونخل ، التى سبق ونفذتها الدولة فى عددا من المناطق وأصبح الآن متاحا أمام كافة أبناء محافظات مصر تملك وحداتها.





قال اللواء عبد الفضيل شوشة المحافظ، إنه تم طرح مشروع التجمعات التنموية المتكاملة فى سيناء للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها فى محافظات دلتا ووادى النيل، والتجمعات التنموية المتكاملة بإجمالى 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، ومنزل، وديوان، ومسجد، ومدرسة تعليم أساسى، وساحة رياضية، ومرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.





حدد جهاز تنمية سيناء عددا من القرى المركزية والفرعية المزمع إنشاؤها والتي سيتم تطويرها على مسار ترعة الشيخ جابر فى إطار مشروع ترعة السلام والذي يغير العصب الرئيسي للمشروع القومي لتنمية وتعمير سيناء.





ويقول المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان الخبرات الموجودة في سيناء هي القادرة على تطبيق طرق الرى الحديث في زراعة الأراضي الصحراوية والتي لا ينقصها سوى توفير مصدر للمياه يكفى لقيام استصلاح وزراعة تلك الأراضي ، وهذا يؤكد قدرتهم علي زراعة مساحات شاسعة بما لديهم من خبرات واسعة وإمكانيات تؤهلهم لإقامة مشروعات زراعية كبيرة.





كما تم تنفيذ عدة أنشطة بمنطقة وسط سيناء .. والتى تتمثل فى ... حفر الهرابات لتخزين مياه الأمطار والسيول وإعادة استخدامها في الشرب والرى . وهذه المشروعات تقام للتغلب على ندرة المياه .وفترات الجفاف التى تتعرض لها المنطقة من حين إلى آخر .. كما أنها تعظيم قيمة المياه واستغلالها بحرص نظرا لعدم وجود مصدر رى دائم بهذه المنطقة، الى جانب إعادة ترميم مشروع عين الجديرات بالقسيمة وذلك بإعادة مد المواسير الى اتلفتها السيول الأخيرة التى تعرضت لها المحافظة فى يناير 2010 .. وكذا إعادة بنـاء السد والخزان للحفاظ على مياه العين والإستفادة منها لدى سكان القرية والذين يعتمدون عليها اعتمادا مباشرا.





كما نفذت المحافظة ، مشروع تدريب وتأهيل المرأة السيناوية على أعمال الخياطة والتطريز حيث يجرى تدريب عدد من السيدات بجمعية تنمية المرأة بوسط سيناء بما يحقق تأهيل المرأة السيناوية .. وتثقيفها والتدريب على إنتاج وحدات ذات طابع بيئى لإحياء التراث السيناوى والمحافظة عليها .. ورفع المستوى المعيشي للمرأة.



