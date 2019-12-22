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تعليم

المشاركون في المؤتمر الختامي للنهوض بإنتاجية نخيل البلح يستعرضون منتجات صحية لدعم مبادراتهم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
استعرض المشاركون في المؤتمر الختامي لإحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في النهوض بإنتاجية نخيل البلح، بعضا من منتجات نخيل البلح من تمور وأنواع من الحلوى وغيرها من المنتجات للترويج إلى أهمية نخيل البلح ومدى الاستفادة منه.

وافتتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الختامي لإحدى مبادرات الأكاديمية في النهوض بإنتاجية نخيل البلح، وذلك اليوم، الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وانعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ويأتي هذا المؤتمر الختامي فى غمرة حراك استمر لمدة تزيد على عامين على الصعيدين البحثي والتطبيقي تمت خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة، حيث تدعم وتمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا العديد من المبادرات.

وتهدف إلى الحفاظ على أصناف نخيل البلح وتعظيم إنتاجية الأصناف الهامة تجاريًا ذات المردود الاقتصادى والتسويقي، وغيرها من المبادرات الهامة لخدمة صناعة إنتاج وتسويق نخيل البلح والتمور ومنتجاته.


كانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أعلنت فى إطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy.

وينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.

ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وحوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون بين الجنوب - الجنوب.
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