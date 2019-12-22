الجنيه أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة.. تعديل وزاري في مصر.. واشنطن: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا استفزازية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

الجار الله من مجلس الأمن: دعم كامل لإنجاح العملية السياسية السورية

«النقد الدولي» يزور الكويت يناير المقبل لإجراء المشاورات الدورية

بومبيو: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء

أشرف غني يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية وفق نتائج أولية

البرلمان البريطاني يمنح جونسون الدعم الأولي لتنفيذ «بريكست»

قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ وقصف 3 منشآت نفطية في حمص

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.فقد سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة، والتي تم تحديدها وفقا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.كما أفادت صحيفة "القبس" بأن هناك تعديلا وزاريا يجرى في مصر خلال ساعات حيث أنهت أنهت جهات رقابية في مصر قائمة التعديل الوزاري بعدما عقدت مباحثات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتم الاستقرار على الشكل النهائي للتعديل الوزاري، وأكد مصدر مطلع أن الرئيس السيسي شخصيا راجع القائمة النهائية لمرشحين لوزرات المختلفة وطالب بان يكون هناك نواب لوزراء.محليا، أبرزت صحيفة "الأنباء" تأكيد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله دعم الكويت الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون حتى بعد انتهاء عضويتها بمجلس الأمن، معربا عن أمله في أن ينجح في مهمته الصعبة في تيسير العملية السياسية السورية، ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها نائب وزير الخارجية خالد الجار الله في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي السوري.وقال الجار الله: «نأمل أن تساهم العملية السياسية في إعادة الاستقرار والأمن إلى سوريا، هذا البلد العربي العزيز ذز التاريخ والثقافة العريقة والذي نكن له كل المودة والتقدير والاحترام».ونقلت صحيفة "الجريدة" عن مصادر لها أن وزارة الشئون الاجتماعية رشحت مديرة إدارة العلاقات الخارجية للاجتماع بوفد بعثة صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يزور الكويت خلال الفترة من 7 إلى 20 يناير المقبل.ووفقًا لمصادر "الشئون"، فإن الهدف من الزيارة عمل المشاورات الدورية لعام 2020، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها وزارة الشئون، المعنية بالشأن الاقتصادي في البلاد، وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق التي صادقت الكويت عليها، موضحة أنه كان مقررًا للوفد لقاء وزير الشئون، غير أنه تم ترشيح مديرة إدارة العلاقات الخارجية للاجتماع به.وأفادت صحيفة "الوطن" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الأحد، عند مستوى 303ر0 دينار في حين انخفض اليورو عند مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض الى 394ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 308ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى تصريح مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لـ«رويترز» إن واشنطن ما زالت تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع.واعتبر المسئول أن الصراع الليبي يزداد «دموية» مع زيادة عدد من يوصفون بالمرتزقة الروس على الأرض، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا «استفزازية» ومثار قلق للولايات المتحدة.في السياق نفسه، قالت وكالة "أناضول" التركية للأنباء إن البرلمان التركي صادق على الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في خطوة قد تشكل إطارا قانونيا لنشر قوات تركية في ليبيا.وقالت صحيفة "الأنباء" إن القانون المعروف بـ «قانون قيصر» قد وصل إلى مرحلته الأخيرة ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح نافذا.ويتيح القانون محاسبة المسئولين عن ارتكاب فظائع ويوفر «أدوات للمساعدة» في إنهاء الصراع في سوريا، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019" «خطوة مهمة في تعزيز المساءلة عن الفظائع الواسعة النطاق التي ارتكبها النظام».دوليا، أفادت صحيفة "الراي" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناول في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التطورات المرتبطة بكوريا الشمالية وإيران والتجارة، حسبما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض.وقال المتحدث جود دير: "الرئيس ترامب ورئيس الوزراء آبي اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق، خاصة في ضوء البيانات التهديدية التي أصدرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وذكرت صحيفة "الأنباء" أن المشرعين البريطانيين قد وافقوا على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بهامش واسع، ما يمنح رئيس الوزراء بوريس جونسون دعما أوليا قويا لتنفيذ الانسحاب بموعده المقرر في 31 يناير المقبل.وصوت مجلس العموم أمس الأول بتأييد 358 صوتا واعتراض 234 صوتا على مشروع قانون اتفاق جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية تأييد بلغت124 صوتا.وقالت صحيفة "الوطن" إن رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي وجهت دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في الرابع من فبراير المقبل.وجاءت دعوة بيلوسي بعد يومين فقط من إشرافها على إجراءات عزل الرئيس ترمب.وأوضحت صحيفة "القبس" أن الولايات المتحدة قد نددت أمس، السبت، بالفيتو «المعيب» لروسيا والصين لإفشال مشروع قرار يمدد لعام إيصال المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى أربعة ملايين سوري عبر الحدود.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، مخاطبًا موسكو وبكين إن «أيديكما ملطخة بالدماء»، معتبرًا أن البلدين فضلا تقديم دعم لشريكهما في دمشق، واضعين بذلك حياة ملايين المدنيين الأبرياء في الميزان في ذروة فصل الشتاء.وأفادت صحيفة "الراي" بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني في طريقه للفوز بولاية ثانية الأحد، بعد أن أعلن مسئولون أنه حقق غالبية في الانتخابات الرئاسية.وفاز غني بـ 50.64 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر، فيما حصل منافسه عبد الله عبد الله على 39.52 بالمائة، حسب ما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات.