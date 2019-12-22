إصابة طفل بإعياء شديد بعد تناوله حبوب منع الحمل بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، طفل يبلغ من العمر عامين مصابا بحالة إعياء شديد لتناوله حبوب منع العمل خاصة بوالدته، وتم حجزه تحت الملاحظة الطبية.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل "مصطفى.م.ع" يبلغ من العمر عامين ويقيم دائرة المركز مصابًا بإعياء شديد ادعاء تناول أقراص مجهولة، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.



وبسؤال والدته "أماني.ع.م" 27 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه خلال لهو نجلها بالمنزل تناول أقراص منع حمل خاصة بها مما أدى لحدوث إصابته ونفت الشبهة الجنائية.



تم حجز الطفل في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، وأخطرت النيابة العامة.