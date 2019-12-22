برلماني يطالب المالية بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية لتحصيل حقوق الدولة

أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%.



وقال أبو جاد في بيان اليوم الأحد: "بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه مطالبا وزارة المالية بالاستمرار فى سياساتها لتحصيل باقى مستحقات الدولة وإنهاء جميع المنازعات الضريبية".



وأضاف "أبو جاد" أن انتهاء وزارة المالية من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي يحقق مكاسب كبيرة فى مقدمتها تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة ومنع التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمار.



كما أكد أهمية إعداد وزارة المالية لمشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.