وزير الكهرباء لـ صدى البلد: أنا جاهز وتحت أمر البلد

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ردا على ما أشيع عن استمراره فى منصبه فى التعديل الوزارى المرتقب خلال ساعات: "لا أستطيع الحديث عن قرار لم يصدر رسميا حتى الآن، ولكن أنا أى مكان هتحط فيه هشتغل، وأنا جاهز وتحت أمر مصر".





وأضاف الدكتور محمد شاكر: "هذا المنصب تكليف ومسئولية كبيرة نرجو أن يعيننا الله عليها".

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تولى منصبه منذ مارس 2014المؤهلات العلمية الحاصل عليها:- بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية بمرتبة الشرف، وماجستير في هندسة القـوى الكهربائيـة ـ كلية الهندسة ـ جامعة القاهرة عامى 1968/1972.- دكتوراه في الهندسة الكهربائية ـ الكلية الإمبراطورية ـ جامعة لندن عام 1978.- جائزة الامتياز في العلوم والتكنولوجيا من مؤسسة المهندسين الكهربائيـين البريطانيـة (IEE) ـ لندن ـ المملكة المتحدة عام 1985.أما عن التاريخ المهنى:- مؤسس ورئيس المجموعة الاستشارية منذ عام 1982، حيث تخلى عن جميع مناصبه بها بعد تكليفه وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.- مهندس استشارى للأعمال الكهروميكانيكية، حيث ساهم في تصميم والإشراف على تنفيذ حوالي 1500 مشروع في جمهورية مصر العربية والعديد من الدول العربية والأفريقية خلال حوالي 40 عامًا من مزاولة مهنة الهندسة الاستشارية.- الرئيس الفخرى للجمعية المصرية للوقاية من الحريق (EFPA).- عضو مجلس إدارة عدد من المؤسسات والهيئات واللجان التالية في فترات مختلفة:رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين بنقابة المهندسين المصرية.لجنة كود الكهرباء ـ المركز القومى لبحوث البناء.هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.هيئة السكك الحديدية المصرية.الشركة المصرية للصناعات المصرية.الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للتشييد المصرى.نائب رئيس منتدى الهندسة الاستشارية.وكيل أول نقابة المهندسين المصرية.نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني.نائب رئيس نادى الجزيرة الرياضى.