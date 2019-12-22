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أخبار البلد

إلغاء ترخيص الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS لمزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إلغاء الترخيص رقم 103 لسنة 2010 الصادر للشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS لمزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن إلغاء الترخيص جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2019.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن إنهاء الترخيص جاء نتيجة عدم التزام الشركة ببنود الترخيص ومخالفاتها المتكررة والتي كان من أبرزها التوقف عن تقديم الخدمات المرخص بها وإغلاق مقر الشركة دون إخطار أو الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

كما أشارت الهيئة إلى تقاعس الشركة عن تعيين كوادر فنية مؤهلة لتقديم تلك الخدمات، بالإضافة على عدم قيامها بتجديد عقود الصيانة للأجهزة والبرمجيات رغم تقادمها، وكذلك مخالفتها للمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني وبنود الترخيص الممنوح لها وعدم تداركها لتلك المخالفات التي رصدتها الهيئة مرارًا وتكرارًا، الأمر الذي يضر بمنظومة التوقيع الإلكتروني ويعرقل تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي والتي تتضمن تمكين ونشر استخدام تلك الخدمات.

وقامت الهيئة بإخطار الشركة بقرار إنهاء الترخيص ووقف النشاط يوم 18 من سبتمبر الماضي والبدء في إجراءات الإنهاء واتخاذ اللازم من التدابير القانونية والمالية والفنية وذلك في إطار دور السلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني بالهيئة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد تلقى تقارير فنية من إدارة السلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكتروني وإدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بالهيئة، ولجان المراجعة الدورية على الشركات المرخص لها عن هذه المخالفات.

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