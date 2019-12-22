رئيس صناعة البرلمان: أتمنى أن يقتدي كبار المسئولين بالرئيس السيسي

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه المستمر وفي جميع الأوقات على تفقد جميع المشروعات.



وأكد "عامر" في بيان، اليوم، الأحد، أن الرئيس السيسي فاجأ الجميع أول أمس الجمعة وقام بجولة تفقدية للاعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق "القاهرة – السويس" الصحراوي.



وطالب "عامر" في بيان له أصدره اليوم، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الالتزام بتكليفات الرئيس السيسى بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام أعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية.



وأعرب عن أمله في أن يأتي اليوم الذي يجد فيه كبار المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم على مستوى المسئولية ولا يعترفون بالإجازات ويقومون بجولات تفقدية مستمرة لمتابعة المشروعات داخل مؤسساتهم.



وقال المهندس محمد فرج عامر إن متابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة ومن على أرض الواقع لا يضمن تنفيذها بصورة جيدة وطبقا للمواصفات العالمية ولكن يشجع كل من يعملون بهذه المشروعات على سرعة إنجازها عندما يرون أكبر مسئول بالوزارة أو المحافظة يتواجد بينهم، خاصة في أيام الإجازات.