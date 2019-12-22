استنفار أمني ولجنة عمل برئاسة مدير الأمن لمراجعة خطط تأمين أعياد الكريسماس بالغردقة "فيديو"

قرّر اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تشكيل لجنة عمل أمني تحت إشرافه وعضوية نائب مدير الأمن ومساعدي المدير، بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية بالمحافظة، لمراجعة كل الخطط الأمنية وآلية التعامل، وذلك استعدادا لأعياد الكريسماس.



ووضعت اللجنة الأمنية في أعمالها مراجعة موقف التفعيل الكامل لعمل الأكمنة الحدودية، من خلال الفحص الجيد لكل المركبات المارة بتلك الأكمنة ومستقليها، والتفتيش الجيد والكشف التقني على اللوحات المعدنية للسيارات والدرجات البخارية، والكشف الفني بمعرفة مسئولي المفرقعات على المركبة ذاتها وما تحمله.



كما قامت اللجنة بمراجعة عمل كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية والأكمنة الحدودية، ومتابعة النهايات الطرفية لها من خلال غرفة المراقبة بإدارة شرطة النجدة وبمقر المركز الإعلامي بالمديرية.



وانتهت اللجنة إلى وضع خطة انتشار أمني مكثف مضاعف بما يضمن الاستنفار الأمني على مدار اليوم الكامل، من خلال الأطواف الأمنية المسلحة والمترجلة، وأفراد الملاحظة الأمنية من أعلى المباني الشرطية والعامة، والاستعانة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي.



كما قرر مدير الأمن تفعيل خطة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية على كافة المنشات الشرطية والأكمنة والمنشآت الشرطية والفنادق السياحية، للكشف عن المفرقعات، مؤكدًا استمرار الدوريات على مدار اليوم الكامل من خلال مجموعات عمل مدربة ومجهزة بتجهيزات فنية وكلاب بوليسية للكشف عن المفرقعات.