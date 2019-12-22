استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار أقل من 16 جنيها بعدة بنوك.. واليورو يسجل 17.88 جنيه للبيع.. والذهب مستقر عند 659 جنيها للجرام

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار أقل من 16 جنيه للشراء.. و16.08 للبيع

اليورو يسجل 17.88 جنيه.. واليوان الصيني بـــ2.28 جنيه

سعر الذهب اليوم.. استقرار عيار 21 عند 659 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 565 جنيها.. و24 مستقر عند 753 جنيها

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا اليوم، الأحد 22-12-2019، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.وسجل سعر اليورو وفقا للبنك المركزي المصري 17.76 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني سجل 20.90 جنيه للشراء و21.03 جنيه للبيع.ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد، 16.29 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 14.58 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.وعن أسعار العملات العربية اليوم، الأحد، سجل الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.99 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي وصل إلى 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.على جانب آخر، سجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 22-12-2019، استقرارا على ارتفاعات نهاية الأسبوع الماضى، بمقدار جنيه واحد لكل جرام ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، حسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام، وسجل سعر عيار 24 قيمة 753 جنيها للجرام.وسجل الجنيه الذهب 5,272 جنيه، فيما سجل سع أوقية الذهب 23,423 جنيه.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.