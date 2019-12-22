أسامة الأزهرى فى احتفال صالون المحور بمولد سيد شباب أهل الجنة

يحتفل صالون المحور الثقافى بمولد سيدنا الحسين رضى الله عنه الملقب بسيد شباب أهل الجنة وذلك بتنظيم أمسية خاصة يتحدث فيها الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية بدعوة من الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات المحور وذلك فى إطار اهتمامه بإحياء مثل هذه المناسبات الدينية العزيزة على القلوب.



تقام الأمسية في السابعة مساء اليوم الأحد فى منزل الشيخ محمد متولى الشعراوى بجوار مسجد الحسين.



ويدير الصالون الدكتور حسن راتب رئيس بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف وكبار الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة.



الجدير بالذكر أن صالون المحور الثقافى يقام كل شهر بصفة منتظمة وحقق خلال العام الحالى أكبر نسبة مشاهدة، حيث يتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات العامة إلى جانب جوانب مختلفة من المناسبات الوطنية والدينية والاحتفاء أيضًا بالمتميزين فى مختلف المجالات وتكريمهم بما يليق بما قدموه من إنجازات تخدم المجتمع ويتم إذاعته عبر شاشة قناة المحور حيث يعد من أبرز البرامج التى تحقق أعلى مشاهدة بين جمهور القناة من مختلف الأعمار.

