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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: عقد لتجميع 105 أتوبيسات بالهندسية للسيارات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:22 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام
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علياء فوزى
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد اتفاق لتجميع أتوبيسات لدى الغير بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة فرست أوتوموتيف لصناعة السيارات، وكيل شركة يوتونج الصينية، والتي تعد من كبرى الشركات في صناعة الأتوبيسات.

وقع العقد عن الشركة الهندسية لصناعة السيارات اللواء أمين يحيى، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة فرست أوتوموتيف خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتقوم الشركة الهندسية - وفقا للعقد - بتجميع 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع.

وتلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أتوبيس كامل.

ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الأتوبيسات في مصر.
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