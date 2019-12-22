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ثقافة

وزيرة الثقافة: مسرح المواجهة يستهدف إعادة تشكيل الوعى وتحقيق العدالة الثقافية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
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طارق موسى
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أن مسرح المواجهة والتجوال يعمل منذ ميلاده على مجابهة التطرف والتعصب إيمانًا بقدرة الإبداع على إعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن جولة عرض "ولاد البلد" بأسيوط تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيرة إلى أن العروض التى يشملها مسرح المواجهة والتجوال توجه العديد من الرسائل الإيجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

يذكر أن جولة عرض ولاد البلد فى صعيد مصر انطلقت من محافظة المنيا، حيث تم تقديم 15 ليلة بدأت أول ديسمبر الجارى ثم انتقل العرض إلى محافظة أسيوط، ويستمر تقديمه بمختلف مراكزها وما يتبعها من والقرى والنجوع حتى نهاية الشهر الجارى.

عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوى، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية والجماهيرية فى لوحات متتالية وبطولة محمد زيدان، ومحمد أباصيري، ووائل مصطفى، وعادل يوسف، ومحمد صالح، ورويدا عبد السلام، وهشام طارق، وسهر عبد الوهاب، ونورهان سالم، وجاكلينا رأفت، وإسراء أحمد، وياسر الرفاعي، وأمير عبد الحميد، ومحمود فتحي، وأحمد مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، واستعراضات فاروق جعفر، وتأليف مصطفى سليم.
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