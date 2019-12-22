AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

على جمعة: التعايش فكرة موجودة في التراث الإسلامي.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:22 م
الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التعايش فكرة موجودة ومبثوثة في التراث الإسلامي سريان الماء في الورد.

وأضاف " جمعة" خلال لقائه ببرنامج " من مصر " على فضائية " dmc" أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ترك لنا نماذج أربعة تدل على أن فكرة التعايش ليست جديدة على ديننا، مشيرًا أن النموذج الأول هو: "كيف يعيش في مكة أقوام من المشركين أهل الوثن وهم يكرهون هذا الدين ويحاربونه ويحذرون منه ويعذبون من انتمى إليه، ويضايقونهم، ويضيقوا عليهم، عاش بينهم 14 سنة ".

وتساءل: "كيف عاش وكيف عاملهم؟" مبينًا أن أهل مكة يضعون عنده الودائع لأنه كان الصادق الأمين ، فكان يحفظ الأمانات للمشرك ولم يكن يرفض ذلك لأنه مشرك ، فيفعل - صلى الله عليه وسلم- ذاك ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فنفهم من ذلك أنه كان هناك تعايش مع أقسى الأقوام.

وتابع أن النموذج الثاني الذي تركه لنا رسول الله ﷺ " نموذج الحبشة أي بلاد غير إسلامية تقبل المسلمين كما يريدون" .

وواصل أن النموذج الثالث "المدينة أولا" وهو نموذج فيه تعدد فهناك المسلم والمسيحي واليهودي ، فهو نموذج المواطنة ، وفيه قام سيدنا رسول الله ﷺ بعمل ما يسمى بوثيقة المدينة، وثيقة المدينة هذه دستور يقرر دستوريًّا حق المواطنة، وَتُبَيِّن كيفية العلاقات، كيفية المساواة الحقيقية، كيفية العدالة، إلى غير ذلك. 

وأشار إلى أن المدينة لم تخلُ من اليهود في أيام سيدنا رسول الله ﷺ ولكن الأغلبية كانت من المسلمين ، واليهود كانوا قسمين ، قسم أفراد وهؤلاء بقوا ، وقسم قبائل وهم من خرجوا و قاموا بالخيانة العظمى أثناء الحرب ضد المسلمين.

واختتم أن النموذج الرابع هو :" المدينة أخيرًا"، دولة إسلامية؛ فالأربعة نماذج تركها لنا سيدنا رسول ﷺ لنستفيد منها في حياتنا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي جمعة يكشف: هذا الأمر يدفع المسلم لعدم اليأس والعمل من جديد

داعية: لن تقوم الساعة إلا بخروج هؤلاء الناس من المدينة المنورة

تعرف على الدار التي نزل فيها النبي عند هجرته للمدينة

ترشيحاتنا

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

بإطلالة صيفية.. منة فضالي ترتدي ملابس بكار فى أسوان

بعد هروبها من مصر.. جوهرة تتصدر التريند بهذا الفيديو

درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

5 مشروبات تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة.. تعرف عليها

مصطفى بكري: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية خلال دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا