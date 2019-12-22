على جمعة: التعايش فكرة موجودة في التراث الإسلامي.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التعايش فكرة موجودة ومبثوثة في التراث الإسلامي سريان الماء في الورد.





وأضاف " جمعة" خلال لقائه ببرنامج " من مصر " على فضائية " dmc" أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ترك لنا نماذج أربعة تدل على أن فكرة التعايش ليست جديدة على ديننا، مشيرًا أن النموذج الأول هو: "كيف يعيش في مكة أقوام من المشركين أهل الوثن وهم يكرهون هذا الدين ويحاربونه ويحذرون منه ويعذبون من انتمى إليه، ويضايقونهم، ويضيقوا عليهم، عاش بينهم 14 سنة ".





وتساءل: "كيف عاش وكيف عاملهم؟" مبينًا أن أهل مكة يضعون عنده الودائع لأنه كان الصادق الأمين ، فكان يحفظ الأمانات للمشرك ولم يكن يرفض ذلك لأنه مشرك ، فيفعل - صلى الله عليه وسلم- ذاك ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فنفهم من ذلك أنه كان هناك تعايش مع أقسى الأقوام.





وتابع أن النموذج الثاني الذي تركه لنا رسول الله ﷺ " نموذج الحبشة أي بلاد غير إسلامية تقبل المسلمين كما يريدون" .





وواصل أن النموذج الثالث "المدينة أولا" وهو نموذج فيه تعدد فهناك المسلم والمسيحي واليهودي ، فهو نموذج المواطنة ، وفيه قام سيدنا رسول الله ﷺ بعمل ما يسمى بوثيقة المدينة، وثيقة المدينة هذه دستور يقرر دستوريًّا حق المواطنة، وَتُبَيِّن كيفية العلاقات، كيفية المساواة الحقيقية، كيفية العدالة، إلى غير ذلك.





وأشار إلى أن المدينة لم تخلُ من اليهود في أيام سيدنا رسول الله ﷺ ولكن الأغلبية كانت من المسلمين ، واليهود كانوا قسمين ، قسم أفراد وهؤلاء بقوا ، وقسم قبائل وهم من خرجوا و قاموا بالخيانة العظمى أثناء الحرب ضد المسلمين.



