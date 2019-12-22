محافظ الجيزة: تخصيص 8 ملايين جنيه لرفع كفاءة وصيانة محطة مياه أبو رواش

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تخصيص ٨ ملايين جنيه لرفع كفاءة وصيانة محطة أبو رواش لتحسين ضغط وجودة المياه لأهالي منطقة أبو رواش والمنطقة الصناعية.



وأكد محافظ الجيزة أنه يتم أخذ عينات دوريًا من محطة مياه الشرب بقرية أبو رواش، للتأكد من صلاحية المياه حفاظا على صحة المواطنين، وتوفير مياه الشرب صحية وآمنة.



وشدد على أن الدولة تولي أهمية كبرى للحفاظ على صحة المواطن، وتقديم الخدمات، وحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين في سبيل تقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين.



جاء ذلك خلال اللقاء الدورى الذي عقده محلفظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة، بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والنواب أحمد فاروق ومحمود الصعيدي وأحمد يوسف عبدالدايم وسعد عبد الدايم وهيام حلاوة وعلاء والي وسعيد حساسين وطارق حسنين وإيهاب الخولي والنائبة شادية ثابت والنائبة نشوى الديب.