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رياضة

تشيلسي في ضيافة توتنهام بـ الدوري الإنجليزي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:36 م
توتنهام ضد تشيلسي
توتنهام ضد تشيلسي
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إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر، أن تبدأ المباراة بينهما، في تمام الخامسة مساءً، بملعب توتنهام، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 29 نقطة، متفوقًا على توتنهام الذي يحتل المركز السابع بفارق 3 نقاط.

توتنهام ضد تشيلسي

ويدخل توتنهام المباراة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وحجز مقعدا في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

في المقابل، يسعى تشيلسي لاستعادة نغمة انتصاراته، وتأمين المركز الرابع، بعدما خسر آخر مباراتين ضد إيفرتون وبورنموث على الترتيب.
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