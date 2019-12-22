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مرأة

فوائدها كثيرة.. احمِ طفلك من هذه الأمراض بالرضاعة الطبيعية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:32 م
فوائد الرضاعة الطبيعية
فوائد الرضاعة الطبيعية
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حياة عبد العزيز
الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة للطفل والام، فيجب على الام الابتعاد عن الحليب الصناعي، والاكتفاء بالطبيعي فقط.

تعرف على فوائد الرضاعة الطبيعية على الأم والطفل من خلال موقع "stylesatlife".

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل :

- تقوية الجهاز المناعي.

- عدم الإصابة بالتهابات المعدة.

- يصبح الطفل اقل عرضة للاصابة بنزلات البرد وامراض الجهاز التنفسي.

- عدم الاصابة بالاسهال او الامساك.

- أقل عرضة للإصابة بالحساسية والاكزيما و الربو.

- أقل عرضة للإصابة بمرض السكر بنوعيه.

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فوائد الرضاعة الطبيعية للأم :

- الحفاظ على وزن الام.

- يحفز الرحم على الانقباض والعودة إلى حجمه الطبيعي.

- تقليل التوتر وعدم الاكتئاب.
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