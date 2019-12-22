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برلمان

مصطفى بكرى: 11 نائب وزير ولا يوجد نواب لرئيس الوزراء فى التعديلات الوزارية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:20 م
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المقرر أن تتضمن التعديلات الوزارية المرتقبة 11 نائب وزير، ولا يوجد نواب لرئيس الوزراء.

وكشف النائب البرلماني مصطفى بكري، كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري.

وقال بكري في عده تغريدات غبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التغيير ٦ وزراء وتبديل المواقع ٤ وزراء»، وكشف عن استمرار وزراء الثقافة والأوقاف والتموين والصحة وقطاع الأعمال في مناصبهم.

وأضاف أنه سيتم إلغاء وزارة الاستثمار على أن تكون هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وتتولى د. رانيا المشاط منصب وزيرة للتعاون الدولي وضم وزارتي السياحة والآثار وسيكون وزيرها د. خالد العناني.

وتابع بكري أن أسامة هيكل سيكون وزيرا للإعلام بعد استدعائه لأداء القسم ظهر اليوم، مضيفًا أن الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية ظهر اليوم وبعد موافقة مجلس النواب مباشرة.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
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