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محافظات

لحل أزمة العجز.. تخصيص 10 ملايين جنيه لتوفير كوادر طبية بمستشفيات الجيزة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه بالتعاون مع وزارة الصحة للتعاقد مع الكوادر البشرية التي يوجد بها عجز بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الهدف من توفير الكوادر البشرية النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة القرى والمناطق النائية بالمحافظة لتقديم خدمة صحية أفضل في جميع مستشفيات مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على أنه جاري التنسيق لتدبير الإعتمادات المالية لإنشاء مستشفي مركزي بكرداسة، والتي من ستعمل تقديم خدمة صحية أفضل لأهالي مدينة كرداسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى الذي عقده محافظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والنواب أحمد فاروق و محمود الصعيدي و أحمد يوسف عبدالدايم و سعد عبد الدايم و هيام حلاوة و علاء والي و سعيد حساسين و طارق حسنين و إيهاب الخولي والنائبة شادية ثابت والنائبه نشوي الديب .
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