لحل أزمة العجز.. تخصيص 10 ملايين جنيه لتوفير كوادر طبية بمستشفيات الجيزة

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه بالتعاون مع وزارة الصحة للتعاقد مع الكوادر البشرية التي يوجد بها عجز بالمستشفيات والوحدات الصحية.





وأوضح محافظ الجيزة أن الهدف من توفير الكوادر البشرية النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة القرى والمناطق النائية بالمحافظة لتقديم خدمة صحية أفضل في جميع مستشفيات مراكز ومدن المحافظة.





وشدد محافظ الجيزة على أنه جاري التنسيق لتدبير الإعتمادات المالية لإنشاء مستشفي مركزي بكرداسة، والتي من ستعمل تقديم خدمة صحية أفضل لأهالي مدينة كرداسة.



