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محافظات

ابن البلد.. محافظ الغربية يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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احمد علي
قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التهنئة للاعب المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول وابن قرية نجريج مركز بسيون لفوزه بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم للأندية 2019.

مؤكدًا أن فوز اللاعب بهذه الجائزة جاء نتيجة جهد وعمل متواصل وأداء مشرف عكس قدرة الشاب المصرى على الوصول إلى أعلى المراكز.

مشيرًا إلى أن اللاعب محمد صلاح أصبح قدوة مشرفة للشباب ومصدر فخر لكل المصريين.

وفى السياق ذاته؛ أشار محافظ الغربية إلى إهتمامه بإكتشاف كافة المواهب فى كافة المجالات وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإشراكهم فى المسابقات المحلية والعالمية.
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