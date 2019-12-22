ابن البلد.. محافظ الغربية يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التهنئة للاعب المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول وابن قرية نجريج مركز بسيون لفوزه بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم للأندية 2019.





مؤكدًا أن فوز اللاعب بهذه الجائزة جاء نتيجة جهد وعمل متواصل وأداء مشرف عكس قدرة الشاب المصرى على الوصول إلى أعلى المراكز.





مشيرًا إلى أن اللاعب محمد صلاح أصبح قدوة مشرفة للشباب ومصدر فخر لكل المصريين.



