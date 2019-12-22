تشريعية النواب تقر 3 اتفاقيات جدد وترجئ مناقشة تعديلات قانون الطفل والمأذونين

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على ثلاثة اتفاقيات دولية، فيما قررت تأجيل مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها لاجتماع لاحق.





وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية قرض ثان مقداره بـ 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق / شرم الشيخ ، واتفاقية بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.



