AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تشريعية النواب تقر 3 اتفاقيات جدد وترجئ مناقشة تعديلات قانون الطفل والمأذونين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:29 م
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على ثلاثة اتفاقيات دولية، فيما قررت تأجيل مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها لاجتماع لاحق.

وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية قرض ثان مقداره بـ 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق / شرم الشيخ ، واتفاقية بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

يشار إلى أن مشروعات القوانين التى كان من المقرر مناقشتها على جدول أعمال اللجنة اليوم هى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل وقانون رقم 18 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس ،والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية واستمرار نظر مشروع قانون بتنظيم المأذونيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان في شهر.. الموافقة على عدد من القوانين المهمة أبرزها رسوم التوثيق والشهر العقارى.. وتشديد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

زيادة غير مسبوقة فى القروض بالكويت.. مبادرة برلمانية بإعفاء المواطنين المتعثرين.. 16.36 مليار دينار حجم "الشخصية".. وجدولة الاستهلاكية حتى 30 مايو 2019 و السداد على 12 عاما

ترشيحاتنا

مهرجان الفواكه للترفيه عن السياح بمرسى علم .. فيديو

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الطقس بداية من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

لحضور أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يتوجه إلى قصر الاتحادية

محمد صلاح يتوسط لإقامة مباراة مرتقبة بين الأهلي وليفربول

مصادر: حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد اليوم.. وهيكل وزير دولة لشئون الإعلام .. والمشاط تعاون دولي

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا