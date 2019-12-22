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منوعات

كأي جدة.. شاهد الملكة إليزابيث تصنع كعك الميلاد مع أحفادها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدنا أن نرى العائلة الملكية دائما في المناسبات الرسمية يرتدون الفساتين الأنيقة والملابس الفخمة، إلا أن تلك المرة لم تكن رسمية على الإطلاق، فكانت لقطة عفوية بمناسبة احتفالات الكريسماس في المملكة المتحدة.

ونشرت صحيفة "ميترو" البريطانية، صورة للملكة إليزابيث والأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليان وابنه جورج، أثناء صنعهم كعك الميلاد لتوزيعه على المواطنين بمناسبة الكريسماس.

لم تكن الصورة تحمل في طياتها أي شكل للرسميات، ولكنها كانت صورة عفوية ودودة جدا، حيث كانت الملكة إليزابيث تحتفل بالكريسماس وصنع الكعك ومشاركة حفيدها في صنعه كعادة كل عام.

ويظهر في خلفية الصورة شجر الكريسماس الأخضر والزينة، والملكة تشارك بيديها في صنع الكعك ومساعدة حفيدها.
كأي جدة.. شاهد الملكة إليزابيث تصنع كعك الميلاد مع أحفادها
كأي جدة.. شاهد الملكة إليزابيث تصنع كعك الميلاد مع أحفادها
كأي جدة.. شاهد الملكة إليزابيث تصنع كعك الميلاد مع أحفادها
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