عام الخير على الشرقية.. 21 مشروعا بتكلفة مليار جنيه بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

شهدت محافظة الشرقية خلال العام الجاري 2019/2020 افتتاح العديد من المشاريع القومية في مختلف القطاعات سواء التعليمية او في قطاع الصحة والإسكان بالإضافة الي دخول العديد من المشاريع العملاقة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب الخدمة .





فيما لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن كان لقطاع الكهرباء نصيب كبير في تطوير المشاريع وإضافة العديد من المحولات ومحطات الكهرباء بالإضافة إلى افتتاح عدد من الكباري ورصف عدد من الطرق تسهيلا علي المواطنين من أبناء المحافظة.





فيما حرص موقع "صدي البلد" علي رصد أبرز المشاريع التي تم دخولها الخدمة أو التي تم البدء في إنشائها خلال عام 2019/2020 وفيما يلي توضيح لأهم تلك المشاريع..





** تنفيذ 11مشروع بتكلفة مليار جنيه بقطاع مياه الشرب بالشرقية خلال عام 2018/2019





أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه في إطار خطة محافظة الشرقية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وإيمانًا بحق المواطن في الحصول على كوب مياه نظيف ، تم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بقطاع مياه الشرب طبقًا للخطة المحددة لحل مشاكل المناطق الساخنة بنطاق المحافظة بإجمالي تكلفة مالية بلغت مليار و 255 مليون جنيه .





**تنفيذ مشروعات بقطاع الإسكان بالشرقية بتكلفة 113 مليون جنيه





وخلال عام 2018/2019 تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الاسكان بنطاق المحافظة بتكلفة بلغت 113 مليون جنيه .





أوضح المحافظ أن مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب والأسر الأكثر إحتياجًا من أهم المشاريع الاستثمارية التي يتم إنشاؤها من قبل الدولة لتوفير سكن مناسب لأفراد الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 37360 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة العاشر من رمضان ،كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد ( 2 ) عمارة بـ ( 44 ) وحدة سكنية و16 محل تجاري بتكلفة مالية بلغت 9 مليون و510 ألف جنيه و إنشاء عدد ( 3 ) عمارة أخري بـ ( 46 ) وحدة سكنية و8 محل تجاري بتكلفة مالية تبلغ 10 مليون و 101 ألف جنيه بمنطقة حلقة السمك الجديدة وإنشاء عدد ( 1 ) عمارة بعدد 56 وحدة سكنية و57 محل تجاري بتكلفة مالية بلغت 12 مليون و 773 ألف جنيه بجوار المحكمة بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق.





**تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء بتكلفة 439 مليون جنيه





أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه خلال عام 2018/2019 تم تنفيذ مشروعات لتطوير قطاع الكهرباء بنطاق دائرة المحافظة بتكلفة مالية تبلغ 439 مليون جنيه وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتلبية كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء.





**تجهيز 28 مدرسة بالشرقية بتكلفة 206 مليون و200 ألف جنيه





أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة والتي توفر عدد 523 فصل دراسي جديد وبتكلفة إجمالية تبلغ 206 مليون و 200 ألف جنيه.





**بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه تنفيذ مشاريع في قطاع الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز أبوكبير





وخلال عام 2018/2019 تم تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي لخدمة عدد 10 قري من القرى الأكثر احتياجًا بمركز أبوكبير بتكلفة اجمالية تبلغ 300 مليون جنيه ، وهي قرى (كفر النصيرى - الأحراز - كفر هربيط - ابو ياسين - منشأة رضوان - منشأة صدقى - نزلة خيال - العزازية -الحماديين – المشاعلة ) مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.









**تطوير ٥ أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس بتكلفة ٣١ مليون و٦٩٨ ألف جنيه





كما شهد عام 2018/2019 إنتهاء أعمال تطوير (٥) أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس بتكلفة إجمالية ٣١ مليون و٦٩٨ ألف جنيه مقدمة من صندوق تطوير العشوائيات ولتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.





**إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بالنوافعه بمركز فاقوس بتكلفة 349 مليون و 500 ألف جنيه





أكد محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ( السنيطة - النوافعة – وعزبة الرفاعيين) بمركز فاقوس بتكلفة 349 مليون و 500 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للأهالي وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والمقرر الإنتهاء منه في نهاية 2020 م .





**إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية بتكلفة 350 مليون جنيه



