شعراوى يستعرض المستجدات الخاصة بمشروعات مسار العائلة المقدسة.. يمر بـ 8 محافظات.. وضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين.. و24.8 مليون جنيه لرصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي

وزير التنمية المحلية:

٧٨ مليون جنيه تكلفة المشروعات المطلوبة من الوزارة بمشروع مسار العائلة المقدسة

وناقش رؤية المحافظات للأعمال التى ستقوم بها فى خطتها لمسار العائلة المقدسة

يناقش التكلفة المادية المطلوبة من المحافظات للانتهاء من البنية الأساسية فى توقيتاتها المحددة

جهيز الاستراحات وطلاء وجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار

محافظة القاهرة

وأشاد اللواء محمود شعراوى بحجم الأعمال التى قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتى المعادى ومصر القديمة، والتي تمثلت في وضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلي حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممرا سياحيا بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، كما تم الانتهاء من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى ونقاط الخدمة التي تخدم السائحين.





البحيرة

المنيا

أسيوط

كفر الشيخ

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وحضور كل من المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والنائب عمرو صدقى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية وممثلو المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.وتم خلال اللقاء استعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة فى تنفيذ المشروع والتي يمر بها المسار، وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، كما تم بحث الجوانب المالية والإدارية للمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع بكل محافظة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة جميع العوائق والمشكلات التى تواجه المشروع القومى لمسار العائلة المقدسة بالمحافظات التى يمر بها واستكمالًا لسلسلة الاجتماعات التى عقدتها وزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن.كما شهد الاجتماع تناول رؤية المحافظات للأعمال التى ستقوم بها فى خطتها لمسار العائلة المقدسة بها والتكلفة المادية المطلوبة للانتهاء من البنية الأساسية فى توقيتاتها المحددة.من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لها طبقًا للخطة الموضوعة للتنفيذ لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرًا الى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي ٧٨ مليون جنيه، كما سيتم أيضًا العمل بالتوازي فى مشروعات البنية الأساسية للمحافظات المعنية.وأشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود التى قامت المحافظات بتنفيذها فى المسار حتى الآن، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى عدد من المحافظات وتجهيز الاستراحات وطلاء وجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي قامت بها بعض المحافظات المشاركة في المشروع، حيث قامت محافظة البحيرة برصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي ودير البراموس وبيت الوادى بتكلفة 24,8 مليون جنيه وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجار زراعة باقي العدد، وتخصيص قطعة أرض لإقامة نقاط تأمين للسياح والوفود القادمة للمسار وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائري بتكلفة 17,2 مليون جنيه وتحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث، كما تمت الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية، والانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالي للخيمة البانورامية المزمع إقامتها فى محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة.كما استعرضت محافظة المنيا الأعمال التى نفذتها، حيث تم الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2,5 مليون جنيه، وذلك بعمل برجولات خشبية ولوحات إرشادية وشبكة كهرباء ومياه وتبليط الساحة الأمامية والخلفية للكنيسة الأثرية ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوي، وتم الانتهاء من تنفيذ وطباعة كتيبات سياحية دعائية عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بهدف تنشيط السياحة وجار إقامة نقاط للتأمين وترميم الكنيسة الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء غابات شجرية بالمنطقة.كما عرضت محافظة أسيوط لأهم الأعمال التي قامت بها، حيث تم رصف وتهيئة طريق أسيوط - الغنايم والذى يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه وتشجير الطريق الرئيسي المؤدى إلى الدير وتوسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه وتجديد السور الخارجى للدير وإقامة 3 بوابات وتركيب 400 كشاف على طريق أسيوط- الغنايم واستبدال الأعمدة المتهالكة والانتهاء من أعمال الصرف الصحى على الطريق المؤدى للدير.كما استعرضت أيضًا خلال الاجتماع محافظة كفر الشيخ ما قامت به خلال الفترة الماضية، ومنه القيام ببعض الترميمات لمبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه وأعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة، وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي المؤدى، ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة.من جانبه، وجه وزير التنمية المحلية المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من الملاحظات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع للبدء الفورى فى تنفيذ الأعمال المطروحة فى خطة كل محافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق مع ممثلى اللجنة أولًا بأول لمتابعة حجم الأعمال المنفذة مما ييسر عمل اللجنة ويساهم فى إنجاز العمل.وقال اللواء محمود شعراوى إنه يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التى سيمر بها المسار، حيث سيتم توفير أراضٍ صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين من المواطنين المصريين وكذا السائحين من جميع دول العالم، لافتًا إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية المشاركة في جميع مراحل المشروع، وكذا التوعية بأهمية هذا المشروع للمحافظة بصورة خاصة وللدولة المصرية على وجه العموم.وأشاد ممثلو مجلس النواب بجهود وزارة التنمية المحلية فى متابعة تنفيذ مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وسرعة تفاعلها فى حل جميع المشكلات والعوائق التى تواجه المسار، والتنسيق التام مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لإنجاز المشروع فى أسرع وقت وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وبأهمية المشروع الذى يساهم في تنشيط السياحة الدينية لمصر.