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مرأة

تحمى من أمراض خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عن تناول الذرة المشوى؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:19 م
فوائد الذرة المشوى
فوائد الذرة المشوى
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نهى هجرس
تحتوي الذرة المشوي على العديد من الفوائد وأهمها زيت الذرة الذي يعمل على تحسين أداء القلب وحماية من خطر التعرض للجلطات، وكذلك حماية الأوعية الدموية من الانسداد لانخفاض نسبة الدهون فيه.

ووفقًا لموقع "health line" إليكم أهم فوائد تناول الذرة المشوى وهى:-

- تحتوي الذرة على نسبة عالية من الحديد الذي يحمي من خطر الإصابة بمرض الأنيميا.

- تعالج التهابات الجسم خاصة الروماتيزم والأعصاب.

- تحتوي الذرة على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تحسين الهضم وراحة للقولون.

- تساعد على خفض مستوى ضغط الدم.

- تحتوي الذرة على ڤيتامين A مما يجعلها تمثل حماية للعين من الاصابة بالأمراض

- تحتوى الذرة المشوي على العديد من مضادات الأكسدة مما يجعلها تحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان.

- تحمي الذرة البشرة من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة

- تحتوي الذرة على نسبة عالية من ڤيتامين C الذي يرفع من مناعة الجسم ومقاومة الجسم للأمراض.

- تسرع من عمليات الأيض مما يجعلها مثالية في حالة الرغبة في فقد الوزن.
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