اضرار شرب الحشيش .. احذر 30 مرض يهدد صحتك| السرطان أخطرها

اضرار شرب الحشيش، كثيرة جدا وخاصة أن الحشيش عشب يدمر الصحة وينهى حياتك بأقرب وقت ممكن، ليس ذلك فقط ولكنه أيضا يجعلك مغيب عما حولك لاتدراى بما يجري فى حياتك وحياة اسرتك، فـ الحشيش يجعلك شخص أسير وكأنك في سجن كبير فضلا عن إضعاف تفكيرك وتركيزك وعدم القدرة على اتخاذ القرار وغيرها من الأضرار، ويرصد التقرير التالى اضرار شرب الحشيش.
اضرار شرب الحشيش يوميا
أضرار شرب الحشيش لا تتوقف على الجرعة أو الكمية المتناولة حيث أن الحشيش سم يحدث تفاعلا فى جسمك بمجرد دخوله إلى الدم حيث أنه يؤثر على صحتك العقلية فـ اضرار شرب الحشيش يوميا تتمثل فى:-
1- الإصابة بالهلوسة كما أن شرب الحشيش يؤدى إلى نوبات ذهنية جنونية ويصيب الشخص الذى يتناوله بأفكار غير منتظمة، ويصيبه بجنون العظمة.
2- شرب الحشيش يؤذى رئتيك وويؤدى إلى صعوبة فى التنفس حيث أن الحشيش يحتوى على مواد كيميائية ضارة تؤثر على صحتك العقلية.
3- شرب الحشيش يوميا يؤدى إلى الإدمان، وزيادة خطر الإصابة أو تفاقم الاضطرابات المرتبطة بالقلق والاكتئاب.
4- يؤثر الحشيش على نفس النظام البيولوجي في الدماغ المسؤول عن نمو الدماغ، لذلك فإن شرب الحشيش وتناوله فى مرحلة الشباب تؤثر على نمو المخ وتصيبه بمشاكل عقلية.
5- يؤدى شرب الحشيش إلى الشعور بالارتباك، والقلق والإصابة بنوبات الهلع والهلوسة.
6- كما وجدت الدراسات الطبية أن الحشيش يصيب الذاكرة.
7- التسمم
يؤدى تناول الحشيش إلى ظاهرة تعرف باسم تسمم الحشيش، وتشمل الاعراض الناجمة عن تسمم الحشيش وجود ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب والغثيان، واكتئاب الجهاز التنفسي، والإصابة بنوبة من الهلع.
8- انفصام الشخصية، والتعرض إلى الأوهام.
9- التهاب الشعب الهوائية، حيث أن الحشيش يؤثر على ممرات الشعب الهوائية والرئتين، كما أن الحشيش يؤدى إلى السعال الدائم، وصعوبة في التنفس.
10- خطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوى دخان الحشيش على مواد كيميائية مسببة للسرطان، مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
11- يؤثر شرب الحشيش يوميا على الخصوبة، حيث تشير البحوث التي أجريت على الحيوانات إلى أن الحشيش يمكن أن يتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية عند الذكور والإباضة في الإناث.
أضرار شرب الحشيش للحامل
أضرار شرب الحشيش للحامل، متعددة حيث أن شرب الحشيش أثناء الحمل يؤدى إلى زيادة الوزن وإحداث تأثيرات عصبية، كما أن شرب الحشيش يؤثر على تطور الجنين، حتى أن تلك الأضرار تستمر إلى أن ينمو الطفل وتتضمن اضرار شرب الحشيش للحامل مايلي:-
1- انخفاض الوزن عند الولادة
وجدت الدراسات أن هناك صلة بين انخفاض الوزن عند الولادة وشرب الحشيش أثناء الحمل، حيث يرتبط انخفاض الوزن عند الولادة بانخفاض مستويات الأكسجين، وصعوبة الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ومشاكل التنفس، فضلا عن تعرض الطفل إلى الإقامة فى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة نتيجة تناول الأمهات للحشيش خلال فترة الحمل.
2- خطر الإجهاض
أثبتت الدراسات أن السيدات اللاتى عانين من ولادة جنين ميت تعرضن إلى شرب الحشيش خلال فترة الحمل، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 فى المعاهد الوطنية للصحة (NIH) زيادة نسبة مخاطر الإجهاض عند شرب الحشيش.
3- كما يؤثر شرب الحشيش للحامل على ضعف نمو الجنين
4- ولادة طفل يعانى من مشاكل النمو العصبي مثل المشكلات السلوكية التي تتطور في وقت لاحق من الحياة، كما أن الدراسات وجدت أن التعرض للحشيش قبل الولادة مرتبط في سن العاشرة بالإهمال والاندفاع والتعلم الخفيف وعجز الذاكرة، وانخفاض التحصيل في القراءة والإملاء في سن 10 سنوات.
5- التأثير على نمو المخ لدى الجنين
يعد تطور الجنين عملية معقدة تنطوي على إشارات محددة التوقيت، لذلك فإن الحشيش يعمل على تعطيل النمو ويسبب مشكلات متعددة للجنين.
6- تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الحشيش أثناء الحمل قد يؤدي إلى آثار صحية طويلة الأجل، بما في ذلك مشاكل الإدراك لدى الأطفال في وقت لاحق من العمر.
7- تشير الدراسات إلى أن استخدام الحشيش أثناء الحمل يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الذهان لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8.9 و 11 عامًا، حيث أن الذُّهان هو خلل ضمن إحدى مكونات عملية عملية التفكير المنطقي والإدراك الحسي.
أضرار شرب مخدر الحشيش
أضرار شرب مخدر الحشيش لا حصر لها، حيث إن هذا المخدر يدمر الصحة ويفقدك الحياة الطبيعية ويعزلك عن العالم كله إلى أن ينتهى بك المطاف مدمنا خسر صحته وحياته لذلك تتضمن اضرار شرب مخدر الحشيش مايلي :-
1- تشمل الأضرار الناجمة عن شرب مخدر الحشيش الغضب والقلق وعدم انتظام دقات القلب ومشاكل استدعاء الذاكرة على المدى القصير والتخدير والاسترخاء.
2- يؤثر شرب الحشيش على نمو المخ، حيث يؤثر على الألياف العصبية التى تتحكم في وظائف التعلم والذاكرة، وقد أثبتت الدراسات أن شرب مخدر الحشيش فى سن المراهقة يقلص من الجوانب المرتبطة بالذاكرة في المخ، فضلا عن حدوث التشوهات فى الدماغ.
3- مواجهة صعوبة فى التفكير أو تنظيم الأفكار، فضلا عن مواجهة مشاعر الذعر والخوف، والهلوسة، وصعوبة في التركيز، وانخفاض القدرة على أداء المهام التي تتطلب التنسيق.
4- الإصابة بالاكتئاب أو التعب الشديد، حيث إن الحشيش يزيد من الإثارة والقلق والأرق والتهيج.
5- التهاب الشعب الهوائية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، والتعرض للسكتة الدماغية والإصابة بنوبة قلبية نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب .
6- شرب مخدر الحشيش يمكن أن من إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال وتعطل دورة الطمث للمرأة.
7- شرب مخدر الحشيش قد يسبب تجاويف ممتلئة بالهواء في الرئتين، هذه التجاويف المملوءة بالهواء يمكن أن تسبب أعراضًا مثل ضغط الصدر، والوجع، وصعوبة التنفس.
8- يسبب شرب مخدر الحشيش الصداع والدوار وجفاف الفم والغثيان والتفكير بجنون العظمة.
9- يؤدي شرب الحشيش إلى زيادة الشهية وتغيير ضغط الدم وإعاقة الأداء العقلي.
10- يؤثر شرب الحشيش على الجنين خلال فترة الحمل، حيث إن المواد الكيمائية الموجودة به تمر عبر المشيمة ويمكن أن تبطئ نمو الجنين، فضلا عن إصابة الجنين بسرطان الدم في الطفولة وتشوهات.
أما بالنسبة للمرأة المرضعة، فإن المواد الكيمائية تمر للطفل عبر حليب الأم، والتى من شأنها التأثير أيضا على نمو الطفل.
11- ضعف الجهاز المناعي: بعض المواد الكيميائية في القنب يمكن أن تضعف الجهاز المناعي، هذا قد يجعل الأمر أكثر صعوبة للجسم لمكافحة الالتهابات.
12- الإصابة بمرض السكري، وذلك نتيجة شرب الحشيش خلال فترات طويلة.
13- الإصابة بأمراض الكبد.
مصدر المعلومات مواقع nhs.uk وhealthline وmedicalnewstoday وleafly وcbsnews.
اضرار شرب الحشيش يوميا
أضرار شرب الحشيش لا تتوقف على الجرعة أو الكمية المتناولة حيث أن الحشيش سم يحدث تفاعلا فى جسمك بمجرد دخوله إلى الدم حيث أنه يؤثر على صحتك العقلية فـ اضرار شرب الحشيش يوميا تتمثل فى:-
1- الإصابة بالهلوسة كما أن شرب الحشيش يؤدى إلى نوبات ذهنية جنونية ويصيب الشخص الذى يتناوله بأفكار غير منتظمة، ويصيبه بجنون العظمة.
2- شرب الحشيش يؤذى رئتيك وويؤدى إلى صعوبة فى التنفس حيث أن الحشيش يحتوى على مواد كيميائية ضارة تؤثر على صحتك العقلية.
3- شرب الحشيش يوميا يؤدى إلى الإدمان، وزيادة خطر الإصابة أو تفاقم الاضطرابات المرتبطة بالقلق والاكتئاب.
4- يؤثر الحشيش على نفس النظام البيولوجي في الدماغ المسؤول عن نمو الدماغ، لذلك فإن شرب الحشيش وتناوله فى مرحلة الشباب تؤثر على نمو المخ وتصيبه بمشاكل عقلية.
5- يؤدى شرب الحشيش إلى الشعور بالارتباك، والقلق والإصابة بنوبات الهلع والهلوسة.
6- كما وجدت الدراسات الطبية أن الحشيش يصيب الذاكرة.
7- التسمم
يؤدى تناول الحشيش إلى ظاهرة تعرف باسم تسمم الحشيش، وتشمل الاعراض الناجمة عن تسمم الحشيش وجود ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب والغثيان، واكتئاب الجهاز التنفسي، والإصابة بنوبة من الهلع.
8- انفصام الشخصية، والتعرض إلى الأوهام.
9- التهاب الشعب الهوائية، حيث أن الحشيش يؤثر على ممرات الشعب الهوائية والرئتين، كما أن الحشيش يؤدى إلى السعال الدائم، وصعوبة في التنفس.
10- خطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوى دخان الحشيش على مواد كيميائية مسببة للسرطان، مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
11- يؤثر شرب الحشيش يوميا على الخصوبة، حيث تشير البحوث التي أجريت على الحيوانات إلى أن الحشيش يمكن أن يتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية عند الذكور والإباضة في الإناث.
أضرار شرب الحشيش للحامل
أضرار شرب الحشيش للحامل، متعددة حيث أن شرب الحشيش أثناء الحمل يؤدى إلى زيادة الوزن وإحداث تأثيرات عصبية، كما أن شرب الحشيش يؤثر على تطور الجنين، حتى أن تلك الأضرار تستمر إلى أن ينمو الطفل وتتضمن اضرار شرب الحشيش للحامل مايلي:-
1- انخفاض الوزن عند الولادة
وجدت الدراسات أن هناك صلة بين انخفاض الوزن عند الولادة وشرب الحشيش أثناء الحمل، حيث يرتبط انخفاض الوزن عند الولادة بانخفاض مستويات الأكسجين، وصعوبة الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ومشاكل التنفس، فضلا عن تعرض الطفل إلى الإقامة فى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة نتيجة تناول الأمهات للحشيش خلال فترة الحمل.
2- خطر الإجهاض
أثبتت الدراسات أن السيدات اللاتى عانين من ولادة جنين ميت تعرضن إلى شرب الحشيش خلال فترة الحمل، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 فى المعاهد الوطنية للصحة (NIH) زيادة نسبة مخاطر الإجهاض عند شرب الحشيش.
3- كما يؤثر شرب الحشيش للحامل على ضعف نمو الجنين
4- ولادة طفل يعانى من مشاكل النمو العصبي مثل المشكلات السلوكية التي تتطور في وقت لاحق من الحياة، كما أن الدراسات وجدت أن التعرض للحشيش قبل الولادة مرتبط في سن العاشرة بالإهمال والاندفاع والتعلم الخفيف وعجز الذاكرة، وانخفاض التحصيل في القراءة والإملاء في سن 10 سنوات.
5- التأثير على نمو المخ لدى الجنين
يعد تطور الجنين عملية معقدة تنطوي على إشارات محددة التوقيت، لذلك فإن الحشيش يعمل على تعطيل النمو ويسبب مشكلات متعددة للجنين.
6- تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الحشيش أثناء الحمل قد يؤدي إلى آثار صحية طويلة الأجل، بما في ذلك مشاكل الإدراك لدى الأطفال في وقت لاحق من العمر.
7- تشير الدراسات إلى أن استخدام الحشيش أثناء الحمل يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الذهان لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8.9 و 11 عامًا، حيث أن الذُّهان هو خلل ضمن إحدى مكونات عملية عملية التفكير المنطقي والإدراك الحسي.
أضرار شرب مخدر الحشيش
أضرار شرب مخدر الحشيش لا حصر لها، حيث إن هذا المخدر يدمر الصحة ويفقدك الحياة الطبيعية ويعزلك عن العالم كله إلى أن ينتهى بك المطاف مدمنا خسر صحته وحياته لذلك تتضمن اضرار شرب مخدر الحشيش مايلي :-
1- تشمل الأضرار الناجمة عن شرب مخدر الحشيش الغضب والقلق وعدم انتظام دقات القلب ومشاكل استدعاء الذاكرة على المدى القصير والتخدير والاسترخاء.
2- يؤثر شرب الحشيش على نمو المخ، حيث يؤثر على الألياف العصبية التى تتحكم في وظائف التعلم والذاكرة، وقد أثبتت الدراسات أن شرب مخدر الحشيش فى سن المراهقة يقلص من الجوانب المرتبطة بالذاكرة في المخ، فضلا عن حدوث التشوهات فى الدماغ.
3- مواجهة صعوبة فى التفكير أو تنظيم الأفكار، فضلا عن مواجهة مشاعر الذعر والخوف، والهلوسة، وصعوبة في التركيز، وانخفاض القدرة على أداء المهام التي تتطلب التنسيق.
4- الإصابة بالاكتئاب أو التعب الشديد، حيث إن الحشيش يزيد من الإثارة والقلق والأرق والتهيج.
5- التهاب الشعب الهوائية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، والتعرض للسكتة الدماغية والإصابة بنوبة قلبية نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب .
6- شرب مخدر الحشيش يمكن أن من إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال وتعطل دورة الطمث للمرأة.
7- شرب مخدر الحشيش قد يسبب تجاويف ممتلئة بالهواء في الرئتين، هذه التجاويف المملوءة بالهواء يمكن أن تسبب أعراضًا مثل ضغط الصدر، والوجع، وصعوبة التنفس.
8- يسبب شرب مخدر الحشيش الصداع والدوار وجفاف الفم والغثيان والتفكير بجنون العظمة.
9- يؤدي شرب الحشيش إلى زيادة الشهية وتغيير ضغط الدم وإعاقة الأداء العقلي.
10- يؤثر شرب الحشيش على الجنين خلال فترة الحمل، حيث إن المواد الكيمائية الموجودة به تمر عبر المشيمة ويمكن أن تبطئ نمو الجنين، فضلا عن إصابة الجنين بسرطان الدم في الطفولة وتشوهات.
أما بالنسبة للمرأة المرضعة، فإن المواد الكيمائية تمر للطفل عبر حليب الأم، والتى من شأنها التأثير أيضا على نمو الطفل.
11- ضعف الجهاز المناعي: بعض المواد الكيميائية في القنب يمكن أن تضعف الجهاز المناعي، هذا قد يجعل الأمر أكثر صعوبة للجسم لمكافحة الالتهابات.
12- الإصابة بمرض السكري، وذلك نتيجة شرب الحشيش خلال فترات طويلة.
13- الإصابة بأمراض الكبد.
مصدر المعلومات مواقع nhs.uk وhealthline وmedicalnewstoday وleafly وcbsnews.