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ثقافة

العناني وزيرا للسياحة والآثار.. عالم المصريات يحوز على ثقة مصر وتقدير العالم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أدي د.خالد العناني اليمين الدستورية اليوم الأحد وزيرا للسياحة والآثار، وذلك ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه البرلمان اليوم.

والعناني يتولي وزارة الآثار منذ مارس 2016 في حكومة رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، ثم تم اختياره لنفس المنصب في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الحالية.

والعناني من مواليد محافظة الجيزة فى 14 مارس 1971م، وحصل على الدكتوراة فى علم المصريات من جامعة بول فاليرى مونبيلييه 3 بفرنسا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

والعناني أستاذ علم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وذلك منذ 2011، وشغل عدة مناصب ومواقع محلية ودولية، منها عضو مراسل معهد الآثار الألماني في برلين، وتولي تدريس الآثار واللغة المصرية القديمة في عدة جامعات، بجانب مناقشته لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراة.

وعلي مستوي العمل الأثري، تولي العناني عام 2014 منصب مدير عام متحف الحضارة وفي 2015 تولي بجانب الحضارة منصب مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

وقد حاز العناني علي ثقة القيادة السياسية، حينما تم اختياره رئيسا لبعثة الشرف المرافقة للرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته خلال زيارته لمصر يناير الماضي.

ورافقه العناني في عدد من المواقع الأثرية شارحا له تاريخها، وهو ما لقي إعجاب الرئيس الفرنسي والذي حرص علي شكر العناني والثناء عليه في حفل استقبال له بالسفارة حينها.
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