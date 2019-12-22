محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز لقريتي بيهمو والكعابي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لقريتي بيهمو والكعابي التابعتين لمركز ومدينة سنورس خلال شهر، بالإضافة إلى العمل على حل معوقات توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة للأماكن ذات الأولوية.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولي الكهرباء والغاز، والري، ورئيسي مركز سنورس وطامية.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء ناقش عددًا من المعوقات التي يعاني منها المدرسين والمدرسات بالتربية والتعليم، لافتًا الى أن المحافظ أكد على مراعاة منح الاجازات للحالات الإنسانية.



كما أكد محافظ الفيوم على الإنتهاء من تطبيق الحد الأدنى، وصرف الفروق المستحقة للعاملين قورا والتنبيه على إدارات شئون العاملين والشئون المالية بكل مديرية خدمية بسرعة التنفيذ فورا.



وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ ناقش مع السادة النواب عددًا من المشاكل التي تهم المواطنين، موجهًا مسئولي الطرق والرصف والكهرباء والري، بدراسة تلك المشاكل، وحلها، واستكمال المشروعات المتعثرة، فضلًا عن العمل على ادخال الخدمات للقرى المحرومة بجميع أنحاء المحافظة.



