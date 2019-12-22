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حوادث

نفيذا لتوجيهات وزير الداخلية.. استخراج أوراق ثبوتية لـ 5 آلاف من ذوى الإعاقة مجانا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:45 م
الأحوال المدنية
الأحوال المدنية
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مصطفى الرماح
أكدت وزارة الداخلية توافد عدد من ذوى الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بقطاع الاحوال المدنية، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على جميع الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم مصدرات ثبوتية مجانًا، فضلًا عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم تفاعلًا مع تلك المبادرة الإنسانية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية – بقيام قطاع الأحوال المدنية باستخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة (مجانًا) بكل الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع، اعتبارًا من يوم 3 الجارى.

وبلغ إجمالى ما تم استقباله من حالات على مستوى الجمهورية (5325) حالة تنوعت ما بين (تجديد بطاقات الرقم القومى – استخراج مصدرات ثبوتية).

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى لديهم.

وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر وفى ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال.
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