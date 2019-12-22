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فيديوجراف.. تفاصيل التعديل الوزاري والوزراء الجدد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:50 م
التعديل الوزاري و
التعديل الوزاري و الوزراء الجدد
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إسلام عبد الهادي
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، الأحد، على التعديلات الوزارية الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية.

وتضمن التعديل الوزاري الجديد دمج بعض الوزارات، إلى جانب استحداث وزارات أخرى، وتغيير بعض الحقائب الوزارية.

وشمل التعديل، استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة، إلى جانب تكليفه ببعض المهام الإضافية.

ومن خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل التعديل الوزاري الجديد، والوزراء الجدد.
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