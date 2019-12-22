تزن طنا وتعيش فى المحيطات.. أسماك الشمس تظهر لأول مرة فى محمية رأس محمد.. فيديو

رصد عدد من الغواصين 3 أسماك من نوع مولا مولا (سمكة الشمس) فى محمية رأس محمد، ويعد هذا الحدث فريدا، نظرا لأنها من الأسماك النادر ظهورها وكذلك ظهور هذا العدد دفعة واحدة ما اعتبره الغواصون والمهتمون بالشأن البيئى حدثا بيئيا فريدا.



وفى مايو 2017 عثر عدد من العاملين بشاطئ قرية حبيبة السياحية بأحد مراكز الغوص على سمكة الشمس (مولا مولا) فى حالة إعياء شديد على الشاطئ، حيث تبين أن بها إصابة بالغة وهى قطع بالزعنفة السفلية ما تسبب فى شلل حركتها فجرفتها الأمواج إلى الشاطئ وباءت محاولات إسعافها وإنقاذها بالفشل، ونفقت السمكة بعد يومين من المحاولات.



من جانبه قال الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس أن سمكة الشمس والتي تعرف أيضًا باسم سمكة المحيط، مولا مولا، أو مولا المشتركة، وهي أثقل الأنواع المعروفة من الأسماك العظمية في العالم، يبلغ معدل وزن البالغين منها 1.000 كجم (2200 رطل).



وأضاف حنفى أن نظامها الغذائي يعتمد على قناديل البحر والحبار، والقشريات والأسماك الصغيرة ويرقات الأسماك، وهذه المجموعة من المواد الغذائية تشير إلى أنها سمكة تتغذى على مستويات عديدة من السطح إلى المياه العميقة، وأحيانا وصولا إلى قاع البحر في بعض المناطق، وهي تستهلك كمية كبيرة من المواد الغذائية للحفاظ على حجمها.



وكشف حنفى أن سمكة المحيط من الأنواع البحرية التى تقضي حياتها كلها في المحيطات المفتوحة، ومن المرجح أنها تقضي معظم وقتها في المياه القريبة من السطح، وهي سمكة تعيش في طبقات أكثر دفئا من الماء في الليل، على عمق 12 إلى 50 مترا.