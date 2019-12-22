AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
عمرها أكثر من مائتى عام كما يروى أصحابها والمحيطون بها، ورغم عوامل الزمن التى أصابت فروعها إلا أنها مازالت تقاوم، وتحولت مع الأيام إلى مقصد للكثير من الأهالى الباحثين عن علاج لأمراضهم الجلدية مستخدمين فى ذلك المادة "اللبنية" التى تخرجها الشجرة العتيقة.

شجرة "الشيخ أبوقلته" التى تتوسط قرية الخرانقة بمركز قوص، لم تكتسب أهميتها من عمرها الذى تجاوز قرنين من الزمان فحسب، أو المادة التى تساعد فى شفاء بعض الأمراض الجلدية كما يعتقد البعض، لكنها كانت شاهدة على مجالس الصالحين و حلقات الذكر التى كانت تقام تحت ظلالها، واحتماء الناس بها "مسلمين ومسيحيين" أثناء هطول الأمطار على منازلهم المسقوفة بـ "البوص" والتى لم تكن تتحمل مياه الأمطار. 

قال أحمد محمد على موسى، واعظ بقنا: "هذه الشجرة لها علامات مع الصالحين ومناقب كثيرة جعلتها تحظى بمكانة كبيرة بين أبناء المنطقة، فقد كانت الشجرة سببًا فى تعمير المكان المحيط بها، خاصة أن الشجرة كان يوجد بجوارها بئر يقصدها الناس والمارة للتزود بالمياه، وقد عاصرت الشجرة مجالس الصالحين وشهدت العديد من الكرامات بجانب جلسات الذكر التى كانت ومازالت تقام تحت ظلالها، حيث مازال كُتاب الشيخ درويش مستمر حتى الآن يتم فيه تعليم القرآن الكريم للأطفال من قبل أحفاد الشيخ الذين يتعهدونها حتى الآن بالرعاية.

وتابع موسى: "روى لنا أجدادنا أن الشجرة كانت قطعة خشبية فى ساقية " بكارة البئر" التى تسحب المياه من عمق البئر، فأخذها الشيخ درويش وزرعها بجوار البئر، ونمت حتى أصبحت مزارًا ومقصدًا للكثير من الناس، فمنهم من يقصدها للتمتع بظلالها و آخرين يقصدونها لعلاج بعض الأمراض الجلدية التى نجحت باقتدار فى علاجها".

وأشار موسى، إلى أن القرية لم يسكن بها الا عدد قليل من الناس قديما يقصدون هذه الشجرة الطاهرة للاحتماء بها من الأمطار التى كانت تغرق منازلهم المصنوعه من"البوص".

وأضاف محمد على موسى عبدالحميد "من أحفاد الشيخ درويش": "الشجرة زرعها الشيخ أبوعلى و نجله الشيخ درويش ، و قد ولدنا فى هذا المكان ووجدنا هذه الشجرة موجودة يستظل بها الناس، بعض الأهالى يقصدونها للعلاج من بعض الأمراض الجلديه البسيطة من خلال وضع مادتها التى تشبه اللبن على موضع الإصابة، فضلًا عن كونها مظلة للمشاركين فى تشييع الجنازات إلى المقابر المحيطة بالشجرة".

فيما قال عبدالحميد النجار: "رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات بالخرانقة"، شجر الشيخ أبوقلته من الشجر المعمر تعد من أقدم الأشجار بمركز قوص حيث يزيد عمرها عن مائتى عام، وآخر ما قيل أنها زُرعت عام 1810، وكان الشيخ درويش يعلم الناس القرآن الكريم تحت ظلالها، ويعتبر مكانها أعلى مكان فى مركز قوص، كان بمثابة "ربوة" عالية تطل على المناطق المحيطة بها، وتقام تحتها جلسات الذكر والعلم.

وأضاف النجار، أنه مع مرور الزمن تحولت الشجرة إلى مقصد للكثير من المرضى طلبا للشفاء من خلال الأطباء العارفين بالله والقاصدين للعلم الذين يحضرون إلى هنا للعلم، وكانت بمثابة مكانًا للوحدة بين الجميع، فقد كانت مقصدًا للمسلمين والمسيحين الذين يأتون إلى هذا المكان وهذه الشجرة ويخدمون فى مجالس الذكر محبة وودًا.
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
جذوعها لها كرامات.. شجرة الشيخ أبوقلته بـ قوص عمرها 200 عام وتعالج الأمراض الجلدية
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى وادي الأردن.. الشجرة التى استظل تحتها النبي.. شاهد صورتها

الأول من نوعه.. أكاديمية الشعر تصدر معجم الغاف رمز عام التسامح

لكل اسم حكاية .. شجرة العليقة المقدسة.. هنا نادى موسى ربه .. صور

شاهد.. الفاتيكان تضيء شجرة عيد الميلاد

شجرة مريم بالمطرية عالجت أوجاع جنود الحملة الفرنسية قبل 220 عاما.. اعرف تاريخك..صور

ترشيحاتنا

التعديل الوزاري.. استحداث الإعلام.. وإلغاء الاستثمار.. وضم الإصلاح الإداري لرئيس الحكومة وتعيين 11 نائبا جديدا

القبض على عاطل اقتحم شركة بالأزبكية وسرق 1.4 مليون جنيه من خزينتها

التعديلات الوزارية.. تعرف على أسماء الوزراء الجدد

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

شاهد.. لحظة انهيار المتهم راجح بالبكاء بعد الحكم عليه بـ ١٥ سنة فى قضية شهيد الشهامة

تعرف على السيرة الذاتية لوزيرة التعاون الدولي الجديدة رانيا المشاط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مثير.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى عز البرد

أبناء حي الأسمرات أبطال في الكونج فو.. والمحافظ يكرمهم.. صور

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور