شفاه غليظة.. أسوأ عمليات تجميل في العالم| صور

زادت شعبية عمليات التجميل في الفترة الأخيرة، بعد متابعة نجوم الفن والموضة لها واعتبارها جزء من مكياجهم، وخلال العقد الماضي ارتفعت أعداد عمليات التجميل إلى 98%، والمثير في الأمر أن عمليات التجميل أصبحت لا تقتصر على النساء فقط بل شارك الرجال بشكل ملحوظ في تلك الموجة.



نشر موقع " lolwot" بعض الصور لأسوأ نتائج لعمليات التجميل في السنوات الأخيرة، حيث ظهر فيها الشكل النهائي للأشخاص بعد تغيير معالم وجوههم فأصبحوا أشباه إنسان لا علاقة لهم بالموضة بل أصبح شكلهم مثير للإشمئزاز .



تظهر في الصور موضة الشفاه المنتفخة التي اعتبرتها النساء موضة يجب الركض خلفها حتى تزيد من جمالهم وأناقتهم أمام الكاميرات إلا أنها تسببت في تغيير شكلهم كبشر.



أما عن الرجال، فقد كانت الصدمة الكبرى عندما تداول الرواد صورة لرجال نفخوا شفاههم، إلا أن الشكل النهائي يظهر حقيقة سمجة وهي تخليهم عن جزء من الرجولة بإتباع موضة نسائية فاشلة.



تظهر في الصور التالية أسوأ نتائج لعمليات التجميل، فإذا كنت ترغب في الإقدام على مثيلتها عليك مراجعة نفسك وأفكارك .