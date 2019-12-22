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محافظات

تسهيلاً لأعمال التطوير.. محافظ الجيزة يوجه بنقل أكشاك الكهرباء من شارع مطار إمبابة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل أكشاك الكهرباء الموجودة بشارع مطار إمبابة والتي تعيق أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع بالمنطقة  .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم علي شوارع محمد حجازي والعامل الأول والمنيرة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها وتدعيم المناطق التى بحاجة إلى أعمدة إضافية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى الذي عقده محافظ الجيزة بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والنواب أحمد فاروق و محمود الصعيدي و أحمد يوسف عبدالدايم و سعد عبد الدايم و هيام حلاوة و علاء والي و سعيد حساسين و طارق حسنين و إيهاب الخولي والنائبة شادية ثابت والنائبه نشوي الديب .
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