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فن

على البحر.. ويل سميث يقضي أعياد الكريسماس في أستراليا .. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:20 م
شروق ابراهيم
قضى النجم العالمي ويل سميث اجازة الكريسماس مع عائلته في مدينة كوينزلاند الاسترالية، وشارك جمهوره عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عدد من الصور له.

وظهر ويل سيمث في أحد الموانئ المتواجدة في شواطيء مدينة سيدني الاسترالية ، وأعرب من خلال ستوري عن إعجابه بالأجواء في استراليا خلال اعياد الكريسماس.

وتحدث ويل سميث عن تجربته مع استئصال ورم من القولون خلال حلوله ضيف في برنامج Ellen show منذ اسابيع، كاشفا عن تفاصيل لم تخرج إلى النور من قبل.

وقال ويل سميث إنه قرر تصوير فيديو له بالمستشفى أثناء خضوعه لاستئصال ورم من السرطان لكي يسلط الضوء على أهمية خضوع الاشخاص بعد بلوغهم  الـ 50 عاما لمناظير في قولون.

وأضاف ويل سميث أنه شعر بالارتباك والضيق عندما قرأ اخبار تفيد ان هذا الورم في القولون كاد ان يتحول لسرطان، مصرحا: "بقيت اترنح لعدة أيام وكنت مصدوم".

وتابع النجم العالمي أنه في بداية الموضوع كان يحاول تجاوزه بالمرح ولكنه عندما علم انه تم استئصال ورم شعر بان الأمر حقيقيًا، وقام بتسجيل تلك اللحظات في الفيديو.
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