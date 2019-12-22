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حوادث

إصابة ربة منزل و2 من أبنائها باختناق إثر تسرب غاز بشقة في بني سويف

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:58 م
تسرب غاز
تسرب غاز
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محمد عبد الحليم
أصيب ربة منزل و2 من ابنائها، بإختناق إثر استنشاق غاز تسرب داخل شقتهم بمساكن سوزان مبارك شرق النيل في بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي، باستقبالها، " سلوى. ع . م . ع" 50 عاما، ربة منزل، وابنائها:" مادلين . ع . م" 18 عاما، و" اليكسا . ع . م" 20 عاما، يقيمون مساكن سوزان مبارك بشرق النيل في بني سويف، مصابين بإختناق اثر استنشاقهم غاز، والحالة العامة دون المتوسطة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص حدوث تسرب للغاز بشقتهم ما أدى إلى إختناقهم، كما تبين من سؤال "عادل . م . ع" 59 عاما، بدون عمل رب الأسرة، قرر أنه اثناء تواجده وأسرته بالمنزل، حدث تسريب غاز، وحدوث اختناق لهم، ونقلوا على إثرها للمستشفى، ولم يتهم احد، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم 1314 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.
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