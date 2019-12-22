إصابة ربة منزل و2 من أبنائها باختناق إثر تسرب غاز بشقة في بني سويف

أصيب ربة منزل و2 من ابنائها، بإختناق إثر استنشاق غاز تسرب داخل شقتهم بمساكن سوزان مبارك شرق النيل في بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي، باستقبالها، " سلوى. ع . م . ع" 50 عاما، ربة منزل، وابنائها:" مادلين . ع . م" 18 عاما، و" اليكسا . ع . م" 20 عاما، يقيمون مساكن سوزان مبارك بشرق النيل في بني سويف، مصابين بإختناق اثر استنشاقهم غاز، والحالة العامة دون المتوسطة.



