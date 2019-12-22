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حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار مساكن العقبين في المطرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:59 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
عثر أحد اهالي مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، الأحد، على جثة طفل حديث الولادة، ملقاة بجوار مساكن العقبيين.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطريه بعثور أحد الأهالي على جثة طفل حديث الولادة في حالة تعفن، بجوار مساكن العقبيين الشعبية عند منطقة الجسر الواقي.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه طفل حديث الولادة مربوط الحبل السري، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المطرية المركزي على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.
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