أستاذ هندسة طرق: الدولة رصدت 75 مليار جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الدولة تعمل على تأسيس وترسيخ بنية أساسية قوية تتواكب مع التعداد السكاني الذي دائم في التزايد حتى لا نتعرض الى التوسع الرأسي وهو ما يتعلق عليه العشوائيات.



وأضاف الدكتور حسن مهدي، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن الدولة أخذت على عاتقها منذ عام 2014 مواجهة جميع المشكلات سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو العمل على ارتفاع معدلات الاستثمار، وكانت هذه الحلول حلول جذرية للقضاء على جذور المشكلة.



وأضاف الدكتور حسن مهدي، أن من هذه المشكلات التي توجهت إليها الدولة هي تحسين مستوى شبكة النقل والمواصلات لاستيعابها الزيادة السكانية، وخلق فرصة أن تغطي هذه الشبكة الجديدة كل مساحة الجمهورية لإتاحة الفرصة للسكان التوسع والانتشار وعدم التمركز في المناطق الخدمية فقط.



وأشار الدكتور حسن مهدي، إلى أن حتى عام 2014 كان منطقة التمركز السكاني تقدر بحوالي 7% فقط من المساحة الكلية للجمهورية، مؤكدًا أن شبكة المواصلات والطرق الجديدة الهدف منها أيضًا أن تكون داعمة لمشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها، وتشمل المشروعات العمرانية ومشروعات الإصلاح الزراعي ومشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكانت شبكة الطرق والمواصلات الجديدة داعم قوي وأساسي لكل تلك المشروعات.



وأكد الدكتور حسن مهدي، أن الجزء الخاص بسيناء وقناة السويس كان من المناطق الأساسية التي اتجهت لها الدولة للتعمير فيها والتمكين الاقتصادي واستغلال مواردها، وهذا بالطبع بعد القضاء على كل الخلايا والجماعات المتطرفة بها، فكان من الضروري عمل شبكة طرق وأنفاق لربط سيناء بقلب العاصمة، لذلك تم عمل أنفاق جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية لربط شبه جزيرة سيناء، بهدف التسريع من وتيرة التنمية المستدامة، حيث رصدت 75 مليار لتنمية شبه جزيرة سيناء في كل المناحي، بما فيها البنية الاساسية والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.