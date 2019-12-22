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توك شو

كيف تحمى طفلك من حالات الاختناق.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:55 م
الدكتور محمد جبر
الدكتور محمد جبر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد جبر، جراح أنف وأذن والحنجرة وأورام الرأس، إن الأطفال فى مرحلة معينة من عمرهم يعشقون فكرة اكتشاف كل ما حولهم من أشياء.

وأضاف الدكتور محمد جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، أن الطفل قد يقوم ببلع جسم غريب مثل: البندق أو العملات المعدنية والدبابيس وغيرها.

وأشار جبر إلى أن الطفل فى هذه المرحلة طرق الحماية الهوائية والهضمية غير مكتملة النمو، مشيرا إلى أن دخول جسم غريب داخل الجهاز الهضمى أو الهوائى للطفل يؤدى إلى تحويل الوجه الى اللون الأزرق واستفراغ الطفل، إلى جانب ضيق التنفس.

وأكد أن أول شيء مطلوب من الأهل هو فتح فم الطفل فإن كان هذا الجسم قريب يمكن استخراجه بالأيدى، وفى حالة عدم المقدرة فيجب الذهاب سريعا إلى المستشفى لعمل اللازم.
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