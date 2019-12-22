طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة لمسابقات الأندية، لعام 2019 الجاري.
وشهدت القائمة النهائية، والتي اقتصرت على 3 لاعبين فقط؛ تواجد طارق حامد، أسد الزمالك والمنتخب الوطني، بينما تم استبعاد كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)، وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي).
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #طارق_حامد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التوصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات كالتالى: -
انا اهلاوى ولكن بعيدا عن الانتماءات أتمنى أن يفوز بها طارق حامد ⚽⚽⚽💪💪💪
مبروك طارق حامد علي رأس المرشحين لافضل لاعب في افريقيا
وشهدت القائمة النهائية، والتي اقتصرت على 3 لاعبين فقط؛ تواجد طارق حامد، أسد الزمالك والمنتخب الوطني، بينما تم استبعاد كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)، وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي).
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #طارق_حامد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التوصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات كالتالى: -
انا اهلاوى ولكن بعيدا عن الانتماءات أتمنى أن يفوز بها طارق حامد ⚽⚽⚽💪💪💪
مبروك طارق حامد علي رأس المرشحين لافضل لاعب في افريقيا