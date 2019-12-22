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رياضة

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة لمسابقات الأندية، لعام 2019 الجاري.

وشهدت القائمة النهائية، والتي اقتصرت على 3 لاعبين فقط؛ تواجد طارق حامد، أسد الزمالك والمنتخب الوطني، بينما تم استبعاد كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)، وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي).

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #طارق_حامد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التوصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالتالى: -
انا اهلاوى ولكن بعيدا عن الانتماءات أتمنى أن يفوز بها طارق حامد ⚽⚽⚽💪💪💪

مبروك طارق حامد علي رأس المرشحين لافضل لاعب في افريقيا

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