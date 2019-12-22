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فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل الحكم على راجح في قضية محمود البنا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
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منار شعبان
كتبت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم، الأحد، النهاية في قضية مقتل الطالب محمود البنا، شهيد الشهامة بالمحافظة، على يد المدعو محمد راجح وثلاثة من رفاقه بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي على فتاة بالشارع.

أصدرت المحكمة حكمها على المتهمين في القضية وسط صراخ وعويل من جانب الجناة وأهل المجني عليه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة من خلال الفيديوجراف التالي.
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