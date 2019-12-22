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حوادث

مصرع مشرف بالتعليم واصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد عبد الحليم
لقى مشرف بالتربية والتعليم مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية قبل مدخل سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعى نادر ماسخ راغب فهيم٤٧ سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مشرف بالتربية والتعليم وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة السائق ويدعى عبد الحميد السيد عبد الحميد3٩ سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية مصابا باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالقدمين وتم نقله إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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