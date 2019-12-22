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حوادث

سقوط مقاول هارب من حكم غرامات بأكثر من مليون جنيه بالزيتون

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:59 م
المتهم
المتهم
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كتب – محمد صبري :
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " مباني " والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2 مليون وثمانمأئة وأربعمائة وستون ألف وأربعمائة وخمسة جنيها .

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها التي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، واستهداف المحكوم عليهم الهاربين وخاصة في الأحكام المجمعة ووشيكة السقوط .
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