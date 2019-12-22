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أخبار البلد

معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية يحتفل بانتهاء دوراته لعام 2019

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:16 م
يانج سانجن مدير المركز
يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري وإحدى الدارسات
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محمد وديع
استضاف المركز الثقافي الكوي بمقره بالدقي حفل اختتام دورات تعليم الكورية لعام 2019، حيث تم تكريم 137 طالبًا ممن اجتازوا الاختبار النهائي بتفوق من المستوى الأول وحتى السابع، وأيضا طلاب دورة التوبيك (اختبار اجادة اللغة الكورية).

وأعرب يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري عن سعادته بتفوق طلبة معهد سيجونج وشفغهم بتعلم اللغة والثقافة الكورية.

وأشار إلى أن المركز يخطط لزيادة عدد مستويات اللغة والخدمات التي يقدمها معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية في مصر مثل إدخال دورة المستوى الثامن لأول مرة وكذلك دورات اللغة الكورية المخصصة لمجال الأعمال.

جدير بالذكر أن يوجد نحو 150 فرعا لمعهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية للأجانب في 60 دولة حول العالم.
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