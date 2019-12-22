رئيس الأكاديمية الهندسية: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة.. فيديو

قال الدكتور وحيد غريب، رئيس الاكاديمية الهندسية بوزارة الإنتاج الحربى، إن مصطلح التنمية المستدامة يقصد به الحفاظ على موارد الدولة وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذا يحافظ على احتياجات المواطن المصرى فى المستقبل خاصة مع الزيادة السكانية المتنامية.



وأضاف الدكتور وحيد غريب، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أن عدد السكان فى مصر يزيد سنويًا بمعدل مليونى نسمة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت خارطة طريق للتنمية المستدامة فى أى دولة.



وتابع أن الأكاديمية الهندسية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الأكاديمية أقامت مؤتمر للتنمية المستدامة بحضور عدد من العلماء المصريين بالخارج.



وأشار إلى أنه يتم إشراك العلماء المصريين فى القرارات المصيرية وحل المشكلات الكبرى فى مصر، مضيفًا أن المؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا يهدف إلى الاستفادة من خبراتهم وربطهم بوطنهم.



وأوضح أن المؤتمر هذا العام يناقش قضايا التعليم وكيفية تطويره وتقدمه، مضيفًا أن المؤتمر ناقش جوانب واهداف التنمية المستدامة على عدة محاور مختلفة.