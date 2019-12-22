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أخبار البلد

فرعيتا العلميين بسوهاج ودمياط تعلنان مقاطعة انتخابات النقيب المبكرة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
دعا كل من المهندس الجيولوجي خليل عشري خليل، أمين عام نقابه العلميين بسوهاج، والدكتور محمد الماسخ، عضو مجلس النقابه العامة، جميع العلميين بمقاطعة ما وصفها بالانتخابات الباطلة التي أعلن عنها النقيب عبدالستار المليجي، وذلك لعدم قانونيتها. 

وقال "خليل" والماسخ" في بيان، الأحد، إنه بعد الاطلاع علي قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 1969 والمعدل بقانون رقم 120 لسنة 1983 والإطلاع على احكام القضاء الإداري وآخرها الاستشكال بتاريخ 24 نوفمبر 2019 بشأن "الدعوة غير القانونية لإجراء انتخابات مبكرة في نهاية ديسمبر 2019 بدعوة من النقيب المعزول نرى نحن جموع علميين سوهاج ان هذه دعوة لمزيد من الفساد وعدم احترام القضاء وقانون النقابة".

وأضاف أننا "نرفض نحن جميع اعضاء الجمعية العمومية للعلميين بسوهاج هذه المسرحية الهزلية المسماة بإجراء انتخابات مبكرة لأن المنوط بالدعوه للانتخابات هو مجلس النقابه المنتخب".

كما أعلنت النقابة الفرعية بدمياط مقاطعة تلك الانتخابات ايمانا بالقوانين المعمول بها بجميع النقابات المهنية الأخري ، حيث تسرب إليهم أخبار بفتح باب الترشح للانتخابات التي أعلن عنها النقيب حتى يوم 19 ديسمبر بشكل سري ليفوز النقيب بالتزكية.

يذكر أن مجلس النقابة العامة بالقاهرة أعلن مقاطعته لتلك الانتخابات لعدم قانونيتها إذ أن الانتخابات القادمة ستكون 26 فبراير، وأيضا النقابات الفرعية بالدقهلية و الإسكندرية ومرسى مطروح.
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