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تكنولوجيا

أجهزة غيرت شكل الحياة المنزلية في 2019.. تعرف عليها.. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
أجهزة غيرت شكل الحياة
أجهزة غيرت شكل الحياة المنزلية في 2019
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ندى على
تتسارع وتيرة التطور في مجال التكنولوجيا بشكل عام و الأجهزة التكنولوجية بشكل خاص، حيث ساعد التطور التكنولوجى على تسهيل الحياة المنزلية بشكل كبير وإليك أبرز الأجهزة التى ساعدت في تغير شكل الحياة في المنزل في عام 2019.

ECHO SHOW 5
هو جهاز بشاشة حجمها 5.5 بوصة عالية الوضوح، ويتميز بوجود نظام رقمى مساعد هو أليكسا، ويمكنه تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام البسيطة، مثل تشغيل الموسيقى أو ضبط المنبه، وأيضًا التحكم في أدوات المنزل الذكي، مثل تعتيم الأضواء أو قفل الأبواب أو ضبط منظم الحرارة، بالإضافة إلى أنه يستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية، وفحص حالة الطقس والوقت والاستماع إلى الكتب الصوتية.

وعلى مدار الخمس سنوات السابقة منذ إطلاق أليكسا كمساعد رقمى طور الباحثون بعض الخصائص المميزة التى تجعله يتفاعل مع المستخدمين وبالتالى إذا كنت سعيدا أو حتى كنت محبطا وتحدثت إلى أليكسا فإنه سيتعرف على نبرة صوتك حيث تم إمداد الجهاز بثلاث نبرات من الصوت وهى النبرات العالية والمتوسطة والمنخفضة حيث كانت أليكسا قديما تتعرف على الأصوات والنبرات المحايدة فقط.

كما أن أليكسا تم تطويرها كفاية حتى أصبحت لديها صوت مذيعة الأخبار حيث ستقرأ لك ملخصات الأخبار وعنوانها بالإضافة إلى أنها سيكون لديها صوت مثل صوت الدي جي وتم ربط هذه الخاصية بتطبيقات الأغانى.

ولم تقف قدرات أليكسا عند هذا الحد إنما سيكون عليها أيضا إعطاء الدواء للمرضى وتذكيرهم بمواعيده وحتى طلبه من الصيدلية التى غالبا ما تكون مرتبطة بحساب على جهاز أليكسا.

AMAZON KINDLE OASIS 2019
جهاز القارئ الإلكترونى من شركة أمازون في أحدث إصدار له هذا العام وأصبح الجهاز أكثر وضوحا وسهولة على محبى القراءة في المنزل أو النادى أو أى مكان هادئ.

وأصبح المستخدم يشعر أنه يقرأ كتابا عاديا أكثر من كونه يقرأ كتاب إلكترونى، ويتميز الجهاز بوضعية المناوبة الليلية أو الوضع الليلي حيث أصبح يبدو كأنه هاتف ذكى، كما تم تطوير الحبر الإلكترونى ليبدو أكثر وضوحا، بالإضافة إلى تمتع الجهاز بخاصية مقاومة المياه.

GOOGLE NEST HUB
يجعلك الجهاز تتحكم في كل غرف المنزل وفي المطبخ ويحتوى على خاصية ضبط تعمل على تكييف درجة حرارة الجهاز تتناسب مع درجة حرارة الجهاز والأشياء المحيطة. ويتحكم الجهاز في كل الاشياء والأجهزة الموجودة في المنزل، كما أن الجهاز متصل بتطبيقات جوجل وخدماته.

Ring Smart Lights
هو عبارة عن جرس للباب ولكن بكاميرا مركبة في داخله يعمل على مراقبة وتصوير المنزل، حتى أنه يقوم بتصوير من يطرق باب منزلك، كما أن الجهاز يمكنه الاتصال بكل تطبيقات وأجهزة المراقبة الأخرى لتحصل على درجة أمان عالية في المنزل.

(Fire HD 10 (2019
هو جهاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات من إنتاج شركة أمازون يبلغ قطر شاشته 10.1 بوصة، فبمشاهدة عدة مقاطع فيديو على Fire HD 10 ستكتشف أنّ الجهاز يحتوي على شاشة واضحة من أوضح وأنقى الشاشات التي يمكن استخدامها في مشاهدة الأفلام والمقاطع عالية الجودة، وتزداد متعة استخدام الجهاز في مشاهدة الأفلام بسبب السماعات، والقادرة على توزيع الصوت بقوة في مساحة تصل إلى مساحات الغرف المتوسطة.

تمثل البطارية أيضًا أحد أهم نقاط القوة في الجهاز، فالبطارية القوية قادرة على العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات في الشحنة الواحدة، وتنخفض بقيمة 10 بالمائة فقط بعد ساعة كاملة من مشاهدة فيلم عالي الجودة بدرجة سطوع للشاشة تصل إلى 75 بالمائة.

+iRobot Roomba i7
يقوم الروبوت بعمل مسح شامل للأشياء التى يجب تنظيفها في المنزل ويسجلها في قائمة لك، كما يقوم بفصل الأشياء النظيفة عن غير النظيفة ويمكنك برمجة الجهاز على الأشياء التى تريدها حتى يمكنك أن تترك المنزل وعندما ترجع فستجد كل شيء قد تم ترتيبه وتنظيفه.
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