قصة Nokia N91.. هدية نوكيا لعاشقي الموسيقى منذ 14 عامًا

تعلق الملايين بتلك العلامة العريقة والمميزة التى كانت لطالما توفر احتياجات مستخدميها بتنوعاتها المختلفة، وكانت الطفرة لعاشقى الموسيقى مع تحفتها الأسطورية Nokia N91، الذى كان بمثابة استوديو صغير فى جيبك موصول بأذنك، حيث كان ظهوره الأول منذ 14 عامًا فى عام 2005، ثم طرحه فى كل الأسواق العالمية بحلول عام 2006.



واحتوى Nokia N91 على شاشة 2.1 بوصة من نوع TFT الفائق وقتها، مع طبقة Corning Gorilla Glass للحماية من الخدوش بعدما قررت شركة نوكيا العريقة خوض المنافسة وتقديم أيقونتها فى منتصف 2005.



ومثل Nokia N91 فى وقته مفاجأة كبرى لمستخدمي نوكيا حول العالم، حيث التجهيزات الموسيقية الفائقة، وتوفير نسختين من الهاتف سعى 4 و 8 جيجابايت، والأخيرة كانت تأتى فى فئة الـ Music Edition التى تأتى بأكبر مساحة ممكنة فى تلك الفترة.



كان Nokia N91 يعمل بنظام نوكيا الشهير Symbian 9.1، مع معالج 220 MHz Dual ARM 9، وذاكرة وصول عشوائى سعة 64 ميجابايت، وبدون قابلية زيادة كارت ذاكرة خارجية.



وحمل Nokia N91 كاميرا أساسية بدقة 2 ميجابيكسل وبدون كاميرا أمامية، مع بطارية كبيرة حسب مواصفات تلك الفترة بسعة 900 ميللى أمبير، تعمل بكابل شحن من نوع miniUSB 2.0.



وكان سعر الهاتف 230 يورو، فى 3 ألوان فقط هى الأزرق والأسود والسيلفر، وحقق نجاحًا شاسعًا فى الأسواق متصدرًا قائمة المبيعات فى العديد من الأسواق العالمية.