أهم الأخبار| أسماء الوزراء الجدد | دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة | السجن 15 سنة لـ راجح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلفهم اليمين الدستورية
أعلنت الفضائية الأولى عن أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خبر عاجل لها.
تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وفيما يلي يستعرض صدى البلد القائمة الكاملة لـ التعديل الوزاري الجديد.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة المرحلة الثانية ابريل المقبل. الشروط والتفاصيل
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2020.
السجن 15 سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة
قضت محكمة جنايات الطفل مركز تلا، بحكمها في القضية رقم ٧٧ جنايات الطفل مركز تلا، والمعروفة إعلاميا بـ "شهيد الشهامة" محمود البنا.
محمد صلاح وطارق حامد ضمن المرشحين.. موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019
يترقب عشاق كرة القدم السمراء، حفل الكاف للإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا في خلال عام 2019، والتي تستضيفه مدينة الغردقة لأول مرة.
من يحسم جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019؟.. الكاف يكشف التفاصيل
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القوائم النهائية لاختيار أفضل لاعب أفريقي وأفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.
بعد وصفه بـ الإرهابي.. محمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي لأول مرة
خرج الفنان محمد رمضان عن صمته لأول مرة للرد على المخرج الكبير جلال الشرقاوي منذ ان شن المخرج الكبير هجوم ووصفه بالقدوة السيئة للشباب وان اعماله السينمائية والدرامية نوع من الارهاب.
محمد رمضان وحلا شيحة وعمرو وردة أكثر المشاهير بحثا على جوجل في 2019.. تفاعلي
رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلفهم اليمين الدستورية
أعلنت الفضائية الأولى عن أسماء نواب الوزراء الجدد بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خبر عاجل لها.
تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وفيما يلي يستعرض صدى البلد القائمة الكاملة لـ التعديل الوزاري الجديد.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة المرحلة الثانية ابريل المقبل. الشروط والتفاصيل
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2020.
السجن 15 سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة
قضت محكمة جنايات الطفل مركز تلا، بحكمها في القضية رقم ٧٧ جنايات الطفل مركز تلا، والمعروفة إعلاميا بـ "شهيد الشهامة" محمود البنا.
محمد صلاح وطارق حامد ضمن المرشحين.. موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019
يترقب عشاق كرة القدم السمراء، حفل الكاف للإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا في خلال عام 2019، والتي تستضيفه مدينة الغردقة لأول مرة.
من يحسم جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019؟.. الكاف يكشف التفاصيل
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القوائم النهائية لاختيار أفضل لاعب أفريقي وأفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.
بعد وصفه بـ الإرهابي.. محمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي لأول مرة
خرج الفنان محمد رمضان عن صمته لأول مرة للرد على المخرج الكبير جلال الشرقاوي منذ ان شن المخرج الكبير هجوم ووصفه بالقدوة السيئة للشباب وان اعماله السينمائية والدرامية نوع من الارهاب.
محمد رمضان وحلا شيحة وعمرو وردة أكثر المشاهير بحثا على جوجل في 2019.. تفاعلي