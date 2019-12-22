أهم الأخبار| أسماء الوزراء الجدد | دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة | السجن 15 سنة لـ راجح



كان عام 2019 حافلًا بالأحداث التي شغلت اهتمام المصريين، وتنوعت اهتمامات الجمهور في البحث على محرك البحث جوجل ما بين الأغاني والمسلسلات والشخصيات العامة، ومباريات كرة القدم.

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :